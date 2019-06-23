Когда-то в Варзобском и Рамитском ущельях были расположены десятки детских лагерей. Сейчас их осталось немного. Многие превратились в частные и ведомственные зоны отдыха, другие закрыты, а те, что действуют, усиленно готовятся к новому сезону.

«Орзу» готов, в «Гулхане» завершается обновление

В республике действуют около 40 детских лагерей круглосуточного пребывания, многие из которых принадлежат ведомствам и компаниям.

В ущелье Харангон в 15 км от Душанбе, у небольшой горной речки расположены два лагеря для столичных школьников - «Орзу» и «Гулхан».

В лагере «Орзу» всё уже готово к приёму юных гостей.

- Наш лагерь относится к исполнительному органу района Фирдавси, - говорят работники. - Сюда приезжают отдыхать школьники именно с этого района. Как видите, мы уже подготовили лагерь, остались лишь небольшие косметические доделки.

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В лагере имеются комнаты для детей, бассейн, спортплощадки, комнаты, где будут организованы различные кружки, компьютерная комната, столовая на 200 мест.

По словам директора лагеря, Абдукаюма Худойдодова, первый заезд школьников запланирован на 25 июня. Всего запланировано 4 смены по 12 дней.

- В наш лагерь ежегодно приезжают отдыхать ребята из малообеспеченных семей, а также школьники, отличившиеся хорошей учёбой, - говорит Худойдодов. - В каждой смене отдыхают по 200 детей в 8 палатках. 20 из них – воспитанники школы-интерната для сирот №1. Для всех детей отдых бесплатный.

Чуть выше «Орзу» расположен лагерь «Гулхан» района Сино. Здесь работы еще продолжаются. Идет прокладка бордюров, покраска.

- В нашем лагере по окончании прошлого сезона решили сделать капитальный ремонт, поэтому немного задержались, - говорит один из педагогов. – Почти все комнаты для детей, построенные еще в 70-е годы прошлого века, обновили полностью – поменяли окна, двери, полы, потолки. Мебель тоже вся новая.

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Сейчас сюда выделили большой десант рабочих - 100 человек. Они должны успеть забетонировать пешеходные дорожки, завершить побелку и покраску стен.

По словам рабочих, к назначенному сроку лагерь будет готов к приёму детей.

Почти все готово к открытию нового сезона в лагерях «Шарора» и «Зимчуруд», также находящихся на балансе столичных районов.

«Чайка» меняет не только название, но и облик

В тридцати километрах от Душанбе, в Варзобском ущелье расположен детский лагерь «Файзи Истиклол» (бывший лагерь - «Чайка»). Здесь тоже произошли большие изменения.

Построены крытый бассейн, столовая, новые домики для детей. Отдыхают в основном дети сотрудников сферы образования: учителей, воспитателей, научных работников и т.д.

- Для этих детей профсоюзы выделяют путёвки в 180 сомони. Для остальных стоимость отдыха - 900 сомони, - говорит директор лагеря Махмадшариф Шоев.

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По его словам, «Файзи Истиклол» - один из лучших ведомственных детских лагерей в Варзобе.

- В чём отличие нашего лагеря от других? Само месторасположение лагеря очень удачное. Находится рядом с главной трассой, но здесь, в тенистом ущелье очень чистый воздух. Воду мы берём для питья и бассейна из родника. Она известна еще с советских времён своими полезными свойствами. И еще – питание у нас разнообразное, не ограничено в граммах. Не наелся – получай добавку!

Забытая «Горная сказка»

Рамитское ущелье. Здесь когда-то располагались лучшие лагеря Таджикистана - «Горная сказка» и «Орлёнок».

«Орлёнок» переименовали в «Укобча». Теперь вместо лагеря здесь зона отдыха. Она принадлежит Таможенному комитету. Комитет провел в бывшем лагере большую работу. На территории построен жилой комплекс, есть бассейн, спортплощадка.

А вот нынешнее состояние некогда знаменитого не только в республике, но и в Союзе детского лагеря «Горная сказка» просто ужасное. Сейчас, судя по вывеске, он носит название «Афсонаи кухи» и принадлежит ООО «Норак ИБОсоз».

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- Лагерь и так был заброшенным, а два года назад, после селя и вовсе его состояние стало плачевным, – говорит охранник лагеря. – Всё кругом, даже комнаты покрыты грязью, лагерь зарос травой. Сейчас даже и не скажешь, что когда-то тут кипела жизнь, звучали радостные голоса детей, музыка, песни. Всё разбито, разбросано, разворовано.

- Нужны большие деньги на реконструкцию, а их у хозяев лагеря нет. Тут в прошлом году приезжал некий арабский бизнесмен. Он говорил, что готов превратить это место в райский уголок, но, видимо, не смог согласовать свои планы с соответствующими ведомствами. Так на этом всё и закончилось, - говорит охранник.

Летний лагерь «Мадагаскар» в Рамите

Не так давно в 42 км от Душанбе, в Рамитском ущелье открыл свои двери детский лагерь «Мадагаскар».

На территории лагеря расположены комнаты для отдыхающих, спортплощадки, два бассейна – один для маленьких детей, другой - для подростков, душевые (мужские/женские), большая столовая.

- В каждой комнате по шесть кроватей. Кстати, в «Мадагаскаре» кормят пять раз в день. Программа лагеря разнообразная. Ходим в походы, смотрим фильмы, игр у нас много. Кроме развлечений, в лагере проводят и занятия: английский язык, этику, эстетику, - рассказали в «Мадагаскаре».

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Каждый вечер организаторы обещают проводить творческие конкурсы, тематические вечеринки по мотивам любимых мультфильмов с аквагримом и соответствующими костюмами.

Ещё тут проводят футбольные состязания, различные квесты и фестивали. В общем, скучать не придется. Лагерь откроется 1 июля. Стоимость путевки – 1100 сомони.

Где ещё можно отдохнуть?

«Сафед-Дара»

Лагерь активного отдыха для детей с 8 до 14 лет, отдых длится от 4 до 7 дней. Основные фишки лагеря: скалодром и верёвочный парк, обзорная канатная дорога и родео-бык, походы в горы, футбол, пейнтбол. Питание четырёхразовое.

«Шохин»

Летний лагерь «Шохин» в Гулистоне (бывший Кайракум), смена здесь длится 10 дней, администрация обещает развивающие кружки, бассейн, дискотеки, киноклубы, спортивные состязания. Питание четырёхразовое.

«Укобча»

В летнем лагере «Укобча» в Согдийской области в местечке Дехмай смена длится 11 дней. В программу также входят интересные кружки, бассейны, дискотеки, киноклубы, спортивные состязания. Питание четырёхразовое.

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