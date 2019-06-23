Мы поспрашивали о рыбных точках не только в столице, но и за её пределами. Такие места на природе пользуются большей популярностью, здесь, помимо чистого воздуха есть еще одно преимущество – рыбку тут могут выловить прямо на ваших глазах и приготовить её по вашему рецепту.

Рыбхоз Хамадони

Пожалуй, одним из лучших рыбных мест Таджикистана является рыбное хозяйство района Хамадони Хатлонской области. Одним из самых известных рыбаков района считается акаи Хамзаали, его знает каждый. Он не только опытный рыбак, который разводит рыбу в домашних условиях, но и является мастером приготовления рыбы на мангале.

Хамзаали разводит сазана, карпа, белого амура, карася и форель. Но он рекомендует своим гостям попробовать именно сазана, карпа и, конечно же, форель. По его словам, нигде в Таджикистане нет такого места, как рыбхоз района Хамадони, где на вкус, качество и среду обитания рыб в естественных условиях обращают большое внимание и это доказано наличием больших гостей из самых разных уголков Таджикистана.

Здесь вас ждут удобные тапчаны на природе. Попробовав здешнюю рыбу, вы больше не променяете её вкус на другой.

Шоми Хисор

«Шоми Хисор», как вы уже догадались, находится в городе Гиссар, а именно недалеко от Гиссарской крепости. Особенностью этого рыбного места является то, что здесь не делают заготовок, все блюда готовятся непосредственно перед подачей. Это традиционно летний ресторан, больше напоминающий чайхану и оформлен в национальном стиле, а главное, он находится на берегу речки.

фото с ФБ

Здесь есть как столы, так и тапчаны с традиционными курпача и подушками. В «Шоми Душанбе» подают несколько видов рыбы: и форель, и карпа, и сома.

Рыба разводится в частном водоёме, откуда вы самолично можете ее выловить. А после вам ее приготовят по вашему усмотрению и вкусу.

Причем, цены на такое удовольствие здесь очень доступные и они по карману каждому.

Ёс

Следующим местом, куда также непременно нужно съездить за вкусной рыбкой – это зона отдыха «Ёс», расположенная в Ромитском ущелье - недалеко от рыбного хозяйства.

Ромитское ущелье слывёт лучшим «форельным» местом в Таджикистане, поскольку именно отсюда поставляется основная доля «царицы» всех рыб на всей республике. Причём – это самое главное рыбное место, где разводится дикая форель. Она обитает в диких водоёмах, питается природной пищей и её масса не должна достигать от 400 до 800 граммов.

А сам Ромит не уступает по красоте природы, чистоте воздуха, высоте величественных гор и прозрачности быстротечных рек другим уголкам Таджикистана.

фото с сайта ОК

Medeo

Зона отдыха расположилась в около 30 километрах от Душанбе, в самом зелёном, гармоничном и одном из любимейших мест жителей и гостей столицы – Варзобе.

Здесь впечатляющий выбор свежих морепродуктов и устричный бар. Все выложено на ледник в зале, так что посетители сами могут выбирать, из чего готовить заказанное блюдо. Более того — часть рыбы также можно купить с собой.

Рыбу тут жарят, делают на гриле, подается с восхитительными супами, фирменными салатами и натуральными фруктами местного производства, а также качественным сервисом приветливых поваров и официантов.

Зона отдыха расположена в самом сердце Варзоба. Здесь созданы все необходимые условия для того, чтобы вы не только вкусно и сытно поели, но и максимум комфортабельно отдохнули.

Кишлак Разиен

Кишлак Разиён находится в местности, не доезжая до Себистона - между Дангарой и Нуреком. В этом кишлаке есть целая улица, жители которой занимаются рыбным промыслом.Соответственно, здесь очень большой выбор рыбы на любой вкус и каприз.

Кроме того, вам дадут возможность поймать рыбку самому, вы получите мастер-класс от опытных рыбаков.

Преимущество Ризиён заключается в том, что рыбу здесь исключительно готовят на мангале, чтобы она приобрела сочный вкус и мягкую поджарку.

Рыбный сезон уже давно объявлен открытым, так что приезжайте и ловить вашу рыбку!