В целях поддержки команд первой лиги и дальнейшего развития футбола в регионах страны руководством Федерации футбола Таджикистана принято решение об оказании финансовой помощи командам первого дивизиона в виде оплаты судейских гонораров, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.
Начиная со второго круга, команды первой лиги Таджикистана не будут выплачивать гонорары арбитрам и инспекторам, работающим на матчах первенства. Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание в гостинице) судей и инспекторов будут оплачивать сами команды первой лиги. Об этом заявил генеральный директор Футбольной лиги Таджикистана Сайвали Шокурбонов.
Отметим, что согласно регламенту, гонорары официальных лиц матчей первенства Таджикистана среди команд первой лиги, с учетом подоходного налога, составляет: главный судья – 550 сомони, ассистенты – по 400 сомони, резервный арбитр – 226 сомони, инспектор матча – 396 сомони.
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