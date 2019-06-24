АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 ИЮНЯ 2019 ГОДА

- В Ташкенте продолжается Чемпионат Азии по шахматам среди школьников. Таджикистан на турнире представляют: Назар Гафуров - до 7 лет, Пайрав Кодири - до 9 лет, Джалолиддин Илхоми, Сабрина Абророва - до 13 лет, Мехриддин Шарифов, Рухшона Саидова - до 15 лет, Марьям Илхомзода, Мехрбахш Кандаков - до 17 лет.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 ИЮНЯ

1938 - Состоялись первые выборы в Верховный Совет Таджикской ССР.

2018 - Эмомали Рахмон в Айни дал старт строительству предприятия «Талко-Голд».

архивное фото пресс-службы президента РТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 ИЮНЯ

1920 – Родился художник, деятель искусств Таджикистана Ворис Серебрянской.

1934 – Родился русскоязычный писатель Таджикистана Александр Яблоков.

1949 – Родился доктор филологических наук, государственный деятель Додихудо Саймуддинов.

1950 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Муаззама Ибрагимова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ИЮНЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без существенных осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 26-31 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 28-30 тепла.