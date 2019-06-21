Таджикские трудовые мигранты постепенно меняют маршрут. Теперь вместо России они все чаще выбирают такие страны, как Германия, США, Турция. Проложили тропу наши трудяги и в Южную Корею.

Как они попадают туда, как живут и как зарабатывают – в материале «АП».

Россия остается главным направлением трудовой миграции для жителей Таджикистана. Однако ужесточение правил пребывания, повышение тарифов на разрешительные документы, тяжелые условия труда, снижение зарплаты и другие трудности заставляют наших граждан искать другие страны, куда можно отправиться за хлебом насущным.

В последние годы таджикистанцы все активнее осваивают трудовые рынки западноевропейских стран. Среди азиатских государств сейчас большой интерес у наших соотечественников вызывает Южная Корея. Но попасть туда на заработки, как оказалось, совсем непросто.

Затянувшееся соглашение

Дипломатические отношения между Таджикистаном и Республикой Корея были установлены в апреле 1992 года. В июне 2008 года в Душанбе начало функционировать посольство этой страны. Уже с того времени на различных встречах высокого уровня стороны не раз обсуждали вопросы сотрудничества в области трудовой миграции. Однако до сих пор граждане Таджикистана не имеют возможностей легально работать в Южной Корее в качестве трудовых мигрантов, поскольку межправительственный договор в этом направлении еще не подписан.

В Министерстве труда, миграции и занятости населения Таджикистана сообщили «АП», что Соглашение между Таджикистаном и Южной Кореей о сотрудничестве в сфере трудовой миграции находится на стадии разработки.

- В связи с чем просим граждан страны воздержаться от поездок в Республику Корея для работы, в нарушение миграционного законодательства этой страны, - передали в Минтруда.

Так что же препятствует организованной отправке таджикских мигрантов в Южную Корею?

Как указывают эксперты, эта страна давно освоена трудовыми мигрантами из Вьетнама, Китая и других соседних с Кореей стран. И по этой причине власти республики вынуждены внести ограничения на въезд новых иностранцев, желающих найти там работу. Кроме того, на нежелание ведомств страны приглашать трудовых мигрантов влияет частые нарушения прибывающих в Южную Корею граждан, многие из которых затем остаются там нелегально.

Так, например, за последнюю пару лет число граждан Казахстана, нарушающих корейское миграционное законодательство, выросло в 15 раз. По оценкам Министерства иностранных дел РК, сейчас в Южной Корее нелегально работают почти 12 000 казахских граждан.

Такая, же ситуация сложилась с Узбекистаном. По официальным данным, количество нелегальных узбекских рабочих в Южной Корее в прошлом году составило более 7 тыс. человек.

В ответ корейцы ужесточили правила. Теперь выходцы из Центральной Азии обязаны представлять документы, ясно определяющие цель их приезда, а также другие бумаги — например, обратные билеты и приглашения от медицинских организаций или туристических агентств. Но даже при наличии всех этих доказательств, предупреждают частные службы, помогающие в оформлении виз, иммиграционные власти в Сеуле могут не разрешить въезд в страну.

По различным данным, количество иностранцев, находящихся в Республике Корея незаконно, на начало прошлого года достигло более 350 тыс. человек, это 10,8 % от общего числа иностранцев. Больше всего китайцев (48,6%), за ними следуют вьетнамцы (7,7%), американцы (7,3%), тайцы (5%) и филиппинцы (2,8%). Более половины иностранных рабочих заняты в сфере тяжёлого физического труда.

фото perune.ru

Визовые требования

Отсутствие договора о трудовой миграции не означает, что наши соотечественники не могут попасть в эту страну. Впервые посольство Республики Корея в РТ решила выдавать визы для въезда в страну гражданам Таджикистана в сентябре 2008 года.

В настоящее время в Южную Корею граждане нашей страны могут отправиться по таким визам, как официальная, студенческая, бизнес-виза, медицинская и гостевая. Помимо студенческой, все остальные визы рассчитаны на месячный срок.

Как сообщили в Посольстве Республики Корея в Таджикистане, одно из основных требований для получения визы - иметь приглашение и гарантийное письмо от компании, организации или учебного заведения, находящемся в Корее.

Для получения бизнес визы помимо общих документов нужно иметь подтверждающие бумаги на товар (счет фактуры, накладные, документы от таможни и т.д.).

Студенческая виза выдается на основании пригласительного письма от учебного учреждения (certificate of admission), имеющего специальное разрешение для приглашения иностранных студентов. Также будущим студентам необходимо иметь сертификат ТОПИК (2 уровень), выписку из банка за последние 3 месяца (Казком банк, Амонатбанк, ПМФБ).

﻿Для получения гостевой визы, помимо прочего, необходимо иметь официальное пригласительное письмо от близких родственников, проживающих в этой стране, или просто от гражданина Кореи.

Объявление в посольстве ЮК в РТ фото радио "Озоди"

Таджики в Южной Корее

Несмотря на отсутствие трудового соглашения, сейчас немало таджикистанцев трудятся на различных объектах Кореи.

- Почти все они имеют российские паспорта и отправляются в Южную Корею с этим документом, - рассказывает житель Душанбе Амирбек. - Граждане Таджикистана, имеющие двойное гражданство с Российской Федерацией, могут посещать Корею без визы сроком на 60 дней 3 раза в год. Если он посетил Корею 4 раза за последние 2 года, или 10 раз в общем, то имеет право получить многократную 5-летнюю визу.

По словам душанбинца, он сам ездил на заработки в Южную Корею с российским паспортом. Сначала работал на птицеферме в селе.

- Поехал, как турист, и остался там. В нашей бригаде трудились ребята из Центральной Азии. Сельская молодежь в Южной Корее в основном стремится в большие города, в деревнях не хватает рабочей силы. Вот мы и заполняли этот пробел, - говорит Амирбек.

Полгода спустя он перебрался в город Пусан. Работал на стройке.

- За работу получал хорошие деньги, 2 – 2, 5 тысяч долларов в месяц. Проработал два с половиной года и вернулся домой. В Душанбе открыл небольшой магазин, женился. Слава Аллаху, сейчас у меня все хорошо.

О том, как живется в Южной Корее таджикам, можно узнать по выложенным в интернете видеороликам наших соотечественников, живущих в этой стране.

Так, в серии видеороликов под ником «Точдорком» молодой таджик под именем Фаридун подробно объясняет, как можно попасть в Южную Корею и как найти там работу.

- На оформление документов и другие расходы у тех, кто имеет российское гражданство, уходит около 3 тысяч долларов. Документы для этого оформляют в самой России, - рассказывает Фаридун. - Я купил билет туда и обратно, забронировал гостиницу. На всякий случай взял с собой 1 тысячу долларов. И спокойно пересек границу как турист. Не теряйтесь на погранконтроле – вы не преступники, держитесь свободно, отвечайте на вопросы спокойно.

По его словам, работу на первое время можно найти на трудовых биржах.

- Тут, в Сеуле, например, есть трудовая биржа «Арбайт», где можно найти работу на день, неделю или месяц. Есть постоянная работа на заводах, где выпускают станки, запчасти, товары народного потребления, и многое другое. Наши ребята там работают по 12 часов и получают от 100 до 120 долларов в день. За 8 часовой рабочий день дают 80-90 долларов. Есть работа и для женщин. Многие женщины бывшего Союза работают на предприятиях упаковщицами, делают другие мелкие работы. При этом получают меньше - в день в среднем 50-60 долларов, - рассказывает Фаридун.

Другой наш соотечественник, Аваз Каримов в своем видеоролике показывает строительство высотки в Пусане, где работает бригада таджиков.

- Вы работаете на стройках России и часто получаете копейки или же вовсе не получаете ничего. Приезжайте сюда, в Южную Корею, если у вас есть российское гражданство, - говорит Аваз.- Здесь вы можете заработать от 100 до 150 долларов в день. Здесь нет обмана, работай добросовестно и получишь хороший заработок.

«Здесь чувствуешь себя человеком»

В другом видео «Точдоркома» рассказывается о корейцах, их отношении к таджикам.

- Нет плохой нации, а плохие люди встречаются везде, - рассказывает ведущий «Точдоркома», - Что касается корейцев, в целом они – люди очень вежливые, культурные. Жители страны, в том числе и полицейские, относятся к приезжим лояльно. Если ты не тревожишь окружающих, не нарушаешь порядок, полиция не останавливает тебя. В столовых, кафе заранее спрашивают «муслим?», и предлагают блюда, в которых нет свинины.

По словам Фаридуна, по менталитету народ Кореи – трудолюбив и требователен как к своей работе, так и к работе остальных, любят качество.

- Но хотя на работе все строго, в целом в Корее чувствуешь себя человеком, - говорит наш земляк. - Здесь нет издевательств, обмана, здесь мы видим больше справедливости. Надеемся, что все же наши страны подпишут соглашение по трудовой миграции и тогда многие наши соотечественники могли бы спокойно приезжать в Южную Корею и своим трудом помогать не только этой стране, но и своей семье, своему государству.

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