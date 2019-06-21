В ходе 20 пленарного заседания парламента Узбекистана большинством голосов руководитель Комитета женщин Узбекистана, вице-премьер Танзила Нарбаева избрана председателем Сената Олий мажлиса (парламента) республики, сообщает Kun.uz.

На посту спикера верхней палаты парламента Узбекистана Нарбаева сменила Нигматуллу Юлдашева, который назначен генеральным прокурором республики. Он, в свою очередь, сменил Отабека Муродова против которого возбуждено уголовное дело - его обвиняют во взяточничестве.

Таким образом, впервые в истории Сенат Узбекистана возглавила женщина.

Должность вице-премьера страны и главы Комитета женщин Узбекистана займет Эльмира Баситханова. Ее кандидатуру одобрил парламент.

Танзила Нарбаева родилась в Шахриханском районе Андижанской области. Окончила Ташкентский государственный университет, кандидат педагогических наук. В 2010-2016 годах возглавляла Совет федерации профсоюзов Узбекистана. В декабре 2016 года Нарбаева была назначена на пост заместителя премьер-министра республики – главы Комитета женщин Узбекистана. В конце 2018 года она была переизбрана на новый пятилетний срок, сообщает ИА "Фергана".

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