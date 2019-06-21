В какой срок необходимо подать заявление? Взимается ли за это государственная пошлина? На основании каких документов регистрируется смерть граждан? И что делать, если гражданин Таджикистана умер за границей?

Ответы на вопросы – в нашем очередном подкасте из цикла программ «Время знать».

Язык – таджикский, русский

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