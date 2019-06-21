В столице Южной Кореи Сеуле 7-9 июня прошел Международный фестиваль красоты и моды Asia Model Festival. В нём участвовали представители 22 стран, среди которых Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
В Сеул приехали и победители Face of Central Asia, проводившегося в ноябре 2018 года. Во время Face of Central Asia происходит культурный обмен между странами-участниками: Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.
Asia Model Festival – ежегодное мероприятие, в котором участвуют азиатские страны. На фестивале соревнуются модели, представляют свои бренды дизайнеры.
Свою новую коллекцию на фестивале представил таджикский дизайнер Умед Кучкалиев.
«Хочу сказать всем огромное спасибо, кто смотрел мой показ. Каждый раз, осознавая, что вам интересно мое творчество и что зал переполнен, я за кулисами готов расплакаться от такой поддержки. Огромное спасибо хочу выразить моей команде, которая ровно месяц создавала это чудо. Кто в профессии, тот понимает, что для создания от эскиза до пошива 20 луков - это очень короткий срок. Спасибо @fatim.9595 за поддержку, спасибо @khara.kan за приглашение и за высокий уровень организации, спасибо другу, коллеге, дизайнеру лучших украшений @tilloqosh.uz, спасибо @asiamodelfestival и @faceofcentralasia за доверие», - написал Умед Кучкалиев на своей странице в Facebook.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Федерация футбола Таджикистана оплатит услуги арбитров клубам первой лиги
За качеством воздуха в Душанбе теперь можно следить онлайн
В Кыргызстане за три года возбуждено более 250 уголовных дел в отношении должностных лиц
Спикер парламента Грузии объявил об отставке на фоне протестов
Мы идем на Восток. Что привлекает таджикских трудовых мигрантов в Южной Корее
Reuters: Дональд Трамп предупредил Иран о «неминуемом нападении» США
Таджикские подростки примут участие во Всемирной олимпиаде роботов в Венгрии
Кубок АФК-2019: «Истиклола» спасет только победа
Таджикистан нуждается в $400 млн для реализации нового антикризисного плана
Сделай жаркое селфи - получи Huawei Р30 Lite!
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Алишерджон5 часов назад
Почему такие скучные !!! Ходят как робот!! Лучше бы пустили роботов!!! Парный не соответствует груби лицо и с ростом у них проблем !!!