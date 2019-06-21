Муссирующие в обществе слухи о том, что пенсионерам без паспортов нового образца - ID-карт не будут выплачивать пенсии, беспочвенны, заявил «АП» начальник управления пенсионного обеспечения Агентства социального страхования и пенсий Таджикистана Сулаймон Косимзода.

По его словам, в отдаленных кишлаках страны примерно 10-12 пожилых граждан до сегодняшнего дня свои пенсии получают, предъявив паспорта советского образца.

«По причине того, что по таким паспортам изготовить пластиковые банковские карточки невозможно, им пенсии оплачиваются по отдельно составленным ведомостям», - отметил Косимзода.

Он также подчеркнул, что, люди получающие пенсии по советским паспортам, в основном, немощные, они не могут самостоятельно двигаться.

«В ближайшее время наши сотрудники вместе с сотрудниками местной милиции навестят их и на месте получат необходимые данные для изготовления паспортов нового образца», подчеркнул источник.

При этом он заверил, что если изготовить паспорта нового образца не удастся в ближайшее время, для пенсионеров, получающих пенсии по советским паспортам, не будут никаких проблем.

По данным Агентства по статистике страны, численность пенсионеров Таджикистана на начало июня текущего года составила около 700 тыс. человек. Только за последний месяц количество пенсионеров в республике увеличилось на 24 тыс. 91 человек или 3,6%.

Рост численности пенсионеров отмечен в Душанбе – 4,7%, РРП – 3,9%, Согдийской области – 3,6%, Хатлонской области – 3,4% и ГБАО – 1,8%.

По данным Агентства, сумма выплат пенсий и пособий в Таджикистане в январе-мае нынешнего года с учетом остатка на начало года (25,3 млн. сомони) составила 932,1 млн. сомони ($98,8 млн.). Средний размер пенсии по республике составил 308 сомони ($32 по официальному курсу НБТ).

В госбюджете текущего года на социальное страхование и социальную защиту предусмотрено выделить свыше 3,6 млрд. сомони ($390 млн.).

Напомним, 15 февраля нынешнего года было опубликовано постановление правительства о перерегистрации сим-карт только по паспортам нового образца. До конца установленного правительством срока перерегистрации сим-карт на паспорта нового образца осталось 54 дня (учитывая что два дня в неделю паспортные столы не работают). Почти 3 млн граждан страны ещё не получили ID-карты, а паспортные службы в день выдают только по 50 тыс. документов.

Несмотря на то, что речь шла только о регистрации сим-карт по новым паспортам, в разных учреждениях, по некоторым данным, тоже требуют паспорта нового образца.

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