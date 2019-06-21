С 1 по 21 июня 2019 года в результате несоблюдения правил безопасности в водоемах страны утонули 40 человек (аналогичный период 2018 года - 69 человек), из которых дети в возрасте до 17 лет составили 21 человек.

«Для обнаружения тел были задействованы спасатели Комитета. Все тела извлечены и переданы соответствующим органам, - сообщила «АП» пресс-секретарь КЧС и ГО Таджикистана Умеда Юсуфи. - Спасателями КЧС в результате патрулирования береговых линий водоёмов страны с 1 июня по сегодняшний день спасены 12 человек».

Она отметила, что причина гибели детей - купание в необорудованных местах, неумение плавать и беспечность родителей, которые оставляют детей у водоёмов без присмотра.

Купальный сезон в Таджикистане открыт с 1 июня. Администрации пляжей позаботились о том, чтобы к этому времени, все зоны отдыха у воды были оборудованы необходимым инвентарём и были безопасны для отдыхающих, а сотрудниками КЧС в целях обеспечения безопасности на водных объектах проводится патрулирование береговых линий, рейды, а также специальные учения со спасателями.

Несмотря на неоднократные предупреждения Комитета соблюдать правила безопасного поведения на воде и не купаться в необорудованных местах, люди продолжают пренебрегать собственной безопасностью и нарушают запреты.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан ещё раз напоминает жителям и гостям страны: позаботьтесь о собственной безопасности!

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.