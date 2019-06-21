Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 20 июня подписал ряд законов, которые ранее поддержали в обеих палатах парламента Таджикистана.

Подписаны законы «О ремесленничестве», «О пастбищах», «О внесении изменений и дополнений в законы «О проверке деятельности субъектов хозяйствования», «О выдаче лицензий на некоторые виды деятельности», а также в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, Таможенный и Налоговый кодексы.

В частности, изменения и дополнения, внесённые в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, направлены на предотвращение незаконного подключения сим-карт к электросетям и их использования для совершения преступлений, имеющих экстремистский и террористический характер.

К примеру, теперь, по новым поправкам, лица, которые передают свои сим-карты другим гражданам, а те, в свою очередь, их используют для совершения преступлений, также будут привлечены к ответственности.

Также определена административная и уголовная ответственность за совершение подобных поступков.

Закон Таджикистана «О ремесленничестве» был разработан и принят с целью выполнения указаний главы государства в связи с объявлением 2019-2021 годов Годами развития села, туризма и народных ремёсел. Он направлен на государственную поддержку предпринимательства и улучшение сферы туризма, особенно на развитие народных ремёсел, повышение уровня и качества жизни народа, сообщает пресс-служба главы государства.

В новой редакции принят Закон Таджикистана «О пастбищах», в котором полностью урегулированы вопросы порядка использования пастбищ, права и обязанности их пользователей, контроль над правильным и эффективным использованием пастбищ.

На основе внесённых изменений в Закон «О проверке деятельности субъектов хозяйствования» определены полномочия вновь образованных уполномоченных государственных органов в сфере госконтроля здравоохранения и соцзащиты населения, в сферах продовольственной безопасности и гражданской авиации.

А работники налоговых и таможенных органов, согласно принятым изменениям и добавлениям в Налоговый и Таможенный кодексы РТ, в дальнейшем обязаны представлять декларации о своих доходах и имущественном положении.

Пресс-служба президента подчеркивает, что подписанные законы направлены на всестороннюю защиту прав и свобод человека, обеспечение безопасности государства и общества, правильную реализацию денежно-кредитной политики, государственную поддержку предпринимательства, развитие народных ремёсел и улучшение жизни народа.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.