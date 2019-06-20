В Ат-Башинском районе Нарынской области сотрудники Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана 19 июня задержали шесть членов запрещенной в республике экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир», сообщает пресс-служба ГКНБ.
При обыске в домах задержанных были обнаружены литература «Хизб-ут-Тахрир», оружие, ноутбук, телефоны и сим-карты.
Задержанные помещены в изолятор временного содержания Нарынского ГОВД, их подозревают в создании экстремистской организации.
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» существует с 1953 года и представляет собой международную политическую организацию. Своей целью группировка считает создание всемирного исламского халифата, официально отвергая западную демократию, терроризм и вооруженную борьбу. В Кыргызстане организация была запрещена Верховным судом в 2003 году. Россия также признает «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией.
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