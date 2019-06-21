В VI-й Международной торговой ярмарке «Сугд - 2019», которая состоится во Дворце спорта города Худжанда 21-22 июня, примут участие представители деловых кругов, торговых компаний и предприятий из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Китая, Кореи, Пакистана, Индии, Польши и Сербии.

Одной из первых в Худжанд приехала белорусская делегация, состоящая из представителей ведущих мясокомбинатов, сыродельных, молочных и автомобильных заводов. Представители белорусских деловых кругов во главе с начальником отдела внешнеэкономической деятельности Минского отделения Белорусской ТПП Виталием Жуком 20 июня посетила СЭЗ "Сугд".

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Как сообщили «АП» в СЭЗ «Сугд», гости встретились с руководством СЭЗ, а также ознакомились с деятельностью ряда ее крупных предприятий.

Официальная церемония открытия двухдневной ярмарки «Сугд - 2019» состоится в 9 часов. Затем гости и участники ярмарки ознакомятся с выставочными стендами и проведут переговоры в формате В2В.

Во второй половине первого дня ярмарки в «Кохи Сугдиён» города Худжанда состоится форум «Межрегиональное сотрудничество, возможности и перспективы», в ходе которого будет презентован «Торговый портал Таджикистана». В этот же день молодые предприниматели Согдийской области на панельной сессии «Start Up – Чайхана VI» презентуют свои инвестиционные и бизнес-проекты.

В рамках программы второго дня работы «Сугд - 2018» 22 июня состоятся форум «Формирование транспортно-логистической системы, благоприятной для перевозки сельхоз продукции: возможности и вызовы», день открытых дверей «Возможности сотрудничества деловых кругов стран ЕАЭС и Таджикистана», панельная сессия «Институциональная поддержка частного сектора по содействию экспорта», а также Форум ремесленников, который будет посвящен 150-летию проведения первой Среднеазиатской ярмарки продукции народных ремесел в Худжанском уезде в 1869 году.

Во второй половине дня будут объявлены победители конкурса «Лучший продукт ярмарки» и «Лучшее оформление экспозиции».

После официальной церемонии закрытия торговой ярмарки в 16:00, для зарубежных, республиканских и местных СМИ будет организована пресс-конференция.

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