Завершилась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.
Она продлилась 4 часа 10 минут. За это время глава государства успел ответить на 85 вопросов, сообщает Газета.ру.
В последние минуты прямой линии президента спросили, за что ему бывает стыдно.
Он рассказал о поездке, в которой перед ним на колени упала женщина и передала ему записку с просьбой. Путин пообещал, что прочитает ее и передал ее помощникам. Записка была потеряна.
«Мне стыдно по сей день», - заявил Путин.
С тех пор он принимает все поручения только лично.
Отвечая на другой вопрос, Путин заявил, что ему не надоело быть президентом, иначе он не пошел бы на четвертый срок.
А на вопрос «Вы не инопланетянин?», - он ответил отрицательно, и заявил, что у него есть свидетели и доказательства, например, его дети.
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