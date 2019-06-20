Соответствующий меморандум подписан между министерством промышленности и новых технологий страны и ООО «Компания по ресурсам Тибет – Эверест» (учредитель ООО «Таджикско-китайской горнопромышленной компании»), сообщает пресс-служба Минпрома.
Отмечается, что после запуска нового предприятия добыча и переработка руды Таджикско-китайской горнопромышленной компании увеличится в 2,4 раза, с нынешних 2,5 млн тонн до 6 млн тонн в год.
В министерстве отмечают, что компания планирует завозить современные технологии для налаживания производства конечной продукции в виде слиток.
В сообщении говорится, что на эти цели китайские инвесторы выделят $30 млн.
В Минпроме считают, что новая инициатива будет способствовать достижению четвертой стратегической цели Таджикистана – стремительной индустриализации страны.
Таджикско-китайская горнопромышленная компания была создана на базе Алтынтопканского рудоуправления. В 2006 году она была приватизирована Китайской глобальной компанией по экспорту–импорту новых технологий, и таким образом было создано ООО «Таджикско-китайская горнопромышленная компания» с уставным капиталом в $30 млн.
Компания в 2011 году получила лицензию на разработку месторождения Северный Зарнисор, которое находится в Матчинском районе Согдийской области. Данный рудник содержит свинец и цинк.
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