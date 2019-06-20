Каждый год 20 июня мировое сообщество отмечает Всемирный день беженцев (World Refugee Day), утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году.
Таджикистан ратифицировал Конвенцию о статусе беженцев первой из республик Центральной Азии – в 1994 году. В стране самая налаженная система приема и обустройства беженцев.
Кто у нас живет с этим статусом, сколько их и кем они работают – в нашем видео.
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