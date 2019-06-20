На прямой линии российского президента Владимира Путина спросили о том, когда в России станет легче жить. Глава государства согласился с тем, что в стране тяжелая жизнь, и рассказал о том, что делают власти, чтобы изменить ситуацию.

По словам президента страны, происходящее в стране является результатом не столько внешних шоков, к которым относятся санкции, сколько ситуации на рынке нефти, нефтепродуктов и газа.

«Это привело к «малоприятным» явлениям в экономической и социальной сферах», - отметил Путин и сказал, что реальные доходы россиян уменьшались в течение нескольких лет, спад пришелся на 2016 год, а в настоящее время ситуация улучшается.

Президент обратил внимание на то, что многие россияне берут кредиты, на которые уходят 40% зарплаты. Он также заметил, что зарплаты в номинальном выражении растут, но многие этого не чувствуют из-за разницы в зарплатах по регионам и отраслям. Глава государства также заметил, что выросли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

Ранее Путин ответил на вопрос пожарного о зарплате 12 тыс. рублей.

Глава России также сказал, что обеспечение пенсионерам нормального дохода является одним из приоритетов для российских властей.

Глава государства напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента. Кроме того, с 1 апреля в связи с ростом прожиточного минимума пенсионера на 2 процента были повышены государственные и социальные пенсии.

Он добавил, что в этом году планируется повысить и пенсии военным пенсионерам. Так, по его словам, с 1 октября они вырастут на 4,3 процента.

«Мы видим эту проблемы и будем ее решать», — заверил Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.

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