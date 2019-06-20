По данным министерства сельского хозяйства Таджикистана, в стране в нынешнем сезоне отмечается высокий урожай бахчевых культур. Как итог, почти на 100 процентов упали цены на арбузы и дыни.
Если в начале прошлогоднего сезона арбуз среднего размера стоил 20 сомони, то в этом году в это время их можно приобрести уже за 10 сомони.
Кроме того, очень урожайным получился хандалак – сорт маленькой ранней дыни. Их можно приобрести по 2-4 сомони за штуку. Стоимость обычных дынь начинается от 10 сомони.
Сегодня на фермерских полях Хатлонской области сбор арбузов в разгаре. С августа начинают собирать бахчевые, выращенные на богаре, и не только в Хатлоне, но и в Гиссарской долине.
Таким образом, арбузов и дынь на рынках Таджикистана будет предостаточно, и цены на них могут снизиться еще.
Фермеры считают, что для выращивания бахчевых все-таки нужна господдержка – в обеспечении качественными семенами, в плане влияния на цены минеральных удобрений и ГСМ.
«Все остальное - в наших руках», - говорят они.
Как сообщает Управление растениеводства Минсельхоза Таджикистана, в текущем году бахчевые культуры посажены на площади более 18 тыс. га, что на 2 тыс. га больше, чем в прошлом году.
Как отмечается в пресс-релизе данного ведомства, «до настоящего времени с 752 га собрали более 20 тыс. тонн бахчевых, что на 12,3 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя за аналогичный период».
В настоящее время продаются бахчевые, семена которых были посажены под пленкой.
В основном, это импортные скороспелые сорта, как «Нексия», «Кримсон», «Атаман», «Фотон» и другие.
«Средняя урожайность бахчевых составила в этом году 268,4 центнеров с гектара, что является хорошим показателем», - считают в Минсельхозе.
Как известно, урожайность в богарных землях в 2 раза ниже, а в орошаемых можно получить даже до 400 центнеров с гектара.
«На 1 га согласно рекомендациям посеял 9 тыс. кустов, - делится своим опытом Кавлоншо, фермер из Хатлонской области. – Арбузы дают более 10 плодов с куста. Выращивание арбуза – дело прибыльное. Но лишь в том случае, если часть продукции будет вывезена из страны и реализована дороже. А при цене 8-10 сомони за штуку малые хозяйства будут нести убытки».
Он потратил на выращивание арбузов около 30 тыс. сомони на гектар.
Сидеть на базаре и продавать свою продукцию в розницу фермерам не выгодно. Им лучше реализовать прямо с поля, заказчик сам убирает, сам загружает и вывозит.
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