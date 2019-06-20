"Таджикистан только на пошлинах может с экономить до 1,8 млн евро от перехода на стандарт GSP+ в год, экспортируя товары в страны Европейского Союза", - сказал "АП" эксперт в Еврососовете, пожелавший остаться неназванным, отметив, что республика на данный момент экспортирует товары по обычному стандарту GSP (Генеральная система преференций).

По обычному GSP экономия таджикских бизнесменов на пошлинах составляет 350 тыс. евро.

По словам источника, на данный момент Таджикистан отправляет в Европу ограниченное количество фисташек, текстильные продукции и хлопок. Экспорт товаров из Таджикистана в Европу в 2018 году достиг 40 млн. евро.

Вхождение Таджикистана в систему позволит экспортировать более 6,4 тыс. наименований товаров на европейские рынки с нулевой ставкой по системе таможенных пошлин.

"Таджикистан выразил готовность к получению стандарта GSP+. В феврале группа из Евросовета была в Таджикистане и объясняла процедуры подачи заявки. Но по условиям GSP+ необходимо ратифицировать 27 международных конвенций и на деле соблюдать их", - отметил собеседник.

Это Конвенции ООН по правам человека, которые охватывают социальные права, политические права, права женщин и прочее. Также республике необходимо ратифицировать Конвенции Международной организации труда, обеспечивающие права трудящихся. Необходимо и обратить внимание на экологию и борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

По словам источника, Евросовет проводит мониторинг по соблюдению конвенций со стороны стран-бенефициаров.

Так, в Таджикистане европейская сторона встретилась с представителями министерств сельского хозяйства, экономического развития, Таможенной службы и прочее.

"Мы почувствовали заинтересованность таджикской стороны. Но, теперь ждём когда власти заявят о своей готовности. Потом мы начнём работу с бизнес-структурами. Они должны быть готовы к этому", - говорит источник.

Генеральная система преференций является системой односторонних торговых уступок, которая снижает или устраняет тарифы по ряду экспортной продукции из развивающихся и наименее развитых стран.

Эта система направлена на повышение экспортных доходов в развивающихся странах в целях сокращения бедности и содействия устойчивому развитию и эффективному управлению.

На данный момент к этой системе присоединились 15 стран мира, в том числе Кыргызстан, Монголия, Пакистан и Армения.

Переговоры относительно вхождения в эту систему ведутся также с Узбекистаном.

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