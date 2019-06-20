С 17 по 21 июня в городе Куляб проходит «Бизнес неделя для женщин», организованная American Space Kulob при поддержке телекоммуникационной компании Tcell. Более 20 женщин из Куляба изучают основы бизнес-стратегии, планирования, продвижения, развития собственного дела.

Телекоммуникационная компания Tcell, являясь одной из компаний Фонда Ага Хана по экономическому развитию (AKFED), уже традиционно оказывает поддержку мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, способствуя развитию экономики страны. Для Tcell, основная цель которого – объединять людей, важно, чтобы общество развивалось всесторонне, чтобы все члены общества могли вносить свой собственный вклад в развитие страны.

В «Бизнес неделе для женщин» в Кулябе принимают участие более 20 женщин из Куляба: среди них и домохозяйки, и представительницы малого бизнеса, и студентки. В течение недели, они пройдут интенсивный курс по основам предпринимательства от Бизнес школы 55 Group. Курс охватывает такие темы, как бизнес-стратегия, бизнес-планирование, продвижение бизнеса в социальных сетях и цифровых каналах, искусство продаж и ведения переговоров.

По итогам «Бизнес недели для женщин» в Кулябе, участницы смогут разработать собственный бизнес-план, и реализовать его, используя конкретные практические инструменты и навыки.

Роль женщины в обществе становится более значительной: все больше женщин ведут активный образ жизни, вовлечены в управление, правительство, и частный сектор, активно помогают своей стране, экономике и бизнесу развиваться и идти вперед. Tcell – это социально ответственная компания, и под стратегией корпоративной социальной ответственности поддерживает укрепление и создание новых возможностей для женщин.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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