Восемь производителей текстиля и одежды из Таджикистана принимают участие в выставке текстильных и швейных технологий ITMA-2019, которая стартовала 20 июня в испанской Барселоне.

«Нохид», «Ресандаи Кургонтеппа», «Спитамен Текстайлз», «Вахдат», «Ортекс», «Рахимов А.А.», «Лиман», «Мехровар», а также Союз развития частного сектора Таджикистана (СРЧСТ) ознакомятся с новыми тенденциями в области инновационных текстильных технологий на этой, крупнейшей в мире, международной выставке текстильных и швейных технологий, которая продолжится до 26 июня.

Поездка таджикской делегации на данную выставку организована Международным торговым центром (МТЦ) при финансировании Правительства Швейцарии в рамках Глобальной текстильной и швейной программы МТЦ. Представители консалтинговых компаний “ACT Development Group” и “Business Consulting”, местных партнеров МТЦ, сопровождают делегацию Таджикистана во время выставки.

ITMA проводится раз в четыре года и является ведущей мировой платформой знаний и площадкой для поиска свежих идей, эффективных решений и совместных партнерских отношений для развития бизнеса.

В этом году, 1600 участников из 46 стран покажут свою оригинальную продукцию на площади 220 000 кв.м. для примерно 120 000 посетителей из 147 стран мира.

Мероприятие демонстрирует новейшие передовые технологии и оборудование, обеспечивает первоклассное взаимодействие с ключевыми лицами, принимающими решения, влиятельными лицами и отраслевыми экспертами, а также на параллельных конференциях и форумах дает возможность ознакомиться с глобальными идеями, тенденциями и проблемами.

Саидмумин Камолов, национальный менеджер программ МТЦ в Таджикистане, считает технологических инноваций ключевыми инструментами достижения успеха в текстильной и швейной промышленности:

«МТЦ сотрудничает с ITMA-2019 в качестве поддерживающей организации. Наши бенефициары получают привилегированный доступ к участникам выставки и другим партнерам, сетевым возможностям и специализированным семинарам. Кроме того, МТЦ также сотрудничает с учебным центром текстильной и модной индустрии Федерации текстиля и моды Сингапура, который организует экскурсии во время ITMA».

Члены делегации Таджикистана уверены, что участие на этой выставке откроет им новые возможности. Мирзокодир Бакаев, директор компании «Спитамен Текстайлз», добавляет:

«Мы благодарны за уникальную возможность установления контактов с производителями новейших оборудований и технологий, повышения своих знаний о современных методах выработки продукции и их обработки передовыми методами, нахождения новых партнеров и инвестиций для совместной работы, также ознакомления с перспективными технологиями производства пряжи, ткани, процесса крашения и швейными оборудованиями. Выставка, также, послужит платформой для обмена опытом и установления новых контактов».

ITMA-2019 предоставит обзор новейшего оборудования, доступного по всему миру, а также обзор будущих разработок. Он также продемонстрирует современные технологии и лучшие практики по созданию конкурентоспособной цепочки поставок. Во время выставки, МТЦ также организует первый обмен предприятиями и ассоциациями из всех шести стран-бенефициаров своего проекта. Это Таджикистан и Кыргызстан из Центральной Азии и четыре арабские страны - Иордания, Египет, Тунис и Марокко.

МТЦ считает, что участие на международных выставках предоставит отличную возможность компаниям стать конкурентоспособными на международном рынке, демонстрировать свою продукцию, встретить потенциальных покупателей и наладить новые деловые контакты, получить информацию о новом современном оборудовании, а также больше узнать о требованиях мирового рынка.

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