В самый засушливый город Узбекистана – Бухару из Израиля привезли аппарат, который из воздуха генерирует воду. Говорят, установка в день может произвести до 900 литров пресной воды, чего как раз так сильно не хватало местному населению.

«Генератор будет работать в тестовом режиме около двух месяцев, чтобы проверить, как он способен производить воду в тяжелых условиях засушливого климата Бухары. Если результаты будут хорошими, то Узбекистан намерен заключить договор с Израилем о приобретении и установке таких генераторов во всех регионах страны, где такой же сухой климат», - рассказывает узбекский блогер Ферузбек Сайфуллаев.

Как работает аппарат - в нашей истории.

Видеосюжет подготовлен в рамках пресс-тура Независимой школы журналистики «Таджикистан – XXI век» в Республику Узбекистан.

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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.

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