Самая урбанизированная страна Центральной Азии — Казахстан. В Казахстане в городах проживает 53,2% населения, что на 1,7% меньше среднестранового уровня урбанизации. Какой процент жителей проживают в городах в других странах Центральной Азии смотрите в инфографике Kaktakto.
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