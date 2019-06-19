Самая урбанизированная страна Центральной Азии — Казахстан. В Казахстане в городах проживает 53,2% населения, что на 1,7% меньше среднестранового уровня урбанизации. Какой процент жителей проживают в городах в других странах Центральной Азии смотрите в инфографике Kaktakto.