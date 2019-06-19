Госдума РФ приняла законопроект о выращивании в России конопли и опийного мака в медицинских целях. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 19 июня.

«Импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке, сообщает Лента.ру.

В России зарегистрированы 13 лекарств на основе опия, девять из которых включены в перечень жизненно необходимых препаратов. Их приходилось производить из импортных составляющих, однако из-за санкций правительство решило наладить в России полный цикл производства.

Согласно закону, культивирование опийного мака будет осуществляться федеральными государственными унитарными предприятиями, у которых есть специальная лицензия.

До принятия закона разрешалось выращивать наркосодержащие растения в научных, учебных целях и в рамках экспертной деятельности.

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