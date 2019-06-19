Задержанную за попрошайничество на кладбище Екатеринбурга цыганку из Таджикистана с пятью детьми отправили на родину за счет таджикской диаспоры, сообщает Фергана.
Сотрудники полиции Екатеринбурга в мае текущего года задержали на кладбище в микрорайоне Химмаш женщину, которая просила милостыню вместе с пятью детьми, младшей девочке на тот момент было шесть дней.
У женщины не оказалось документов, и она была помещена в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), отмечает издание Eanews.
Согласно закону РФ, нелегальные мигранты отправляются в страну исхода за счет российского бюджета. Процесс осуществляется Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Однако спустя месяц после задержания женщина с детьми продолжала находиться в центре.
По данным Eanews, задержка депортации связана с заморозкой счетов после ареста заместителя начальника управления ФССП по Свердловской области.
Пока цыганка находилась в ЦВСИГ, ее навещали представители диаспоры, правозащитники и команда свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Семье помогали одеждой, памперсами и детским питанием. Деньги на билеты собрали совместными усилиями таджикская диаспора и правозащитная организация «Межнациональный информационный центр».
Среднеазиатские цыгане — условный термин для обозначения живущих преимущественно в Таджикистане и Узбекистане ряда этнических групп, в том числе люли и джуги. Цыганами эти племена начали называть русские из-за их кочевого образа жизни. На самом деле люли не считают цыган (рома) родственным себе народом, не понимают их языка. Цыгане также не считают люли родней.
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