Трое пострадали и один погиб в результате драки возле станции метро «Электрозаводская» в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источника.

«Массовая драка произошла у входа в метро рано утром 19 июня. По имеющимся данным, в ней участвовали приезжие из Средней Азии, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из дерущихся применил нож», - сказал источник.

Сообщается, что в драке участвовали до десяти человек - выходцев из Центральной Азии.

"Участники конфликта использовали деревянные палки и ножи", - сказал источник.

Инцидент произошел в 5:30 в сквере около входа на станцию.

«Московский Комсомолец» обнародовал имена троих пострадавших - ножевое ранение в область груди получил 19-летний Уулу Маматали, в бедро ранен 18-летний Рекендер Шахтыбаев. Еще один парень - 20-летний Уулу Садырбек сам обратился в больницу с ушибом головы. Личность единственного погибшего, скончавшегося от множественных ножевых ранений - пока не установлена.

Гражданство молодых людей не указывается, однако приставка Уулу (сын) к фамилии есть у кыргызстанцев, ппишет ИА "Фергана".

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