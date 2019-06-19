Депутаты парламента Казахстана во втором, окончательном чтении одобрили законопроект об ответственности руководителей за коррупцию подчиненных, передает ИА "Фергана".

Данная норма содержится в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственной службы и противодействия коррупции». Документ направят на рассмотрение в верхнюю палату парламента.

«Поправки направлены на повышение персональной дисциплины, ответственности первых руководителей при совершении коррупционных преступлений их подчиненными», - заявил член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Михаил Чирков.

Принятие закона будет способствовать общему усовершенствованию системы отбора кадров, добавил он.

Ранее о том, что руководители государственных органов должны подавать в отставку, если их подчиненные попались на взятке, говорил президент Касым-Жомарт Токаев. После инаугурации глава страны освободил от должности министра образования Куляш Шамшидинову, чей заместитель была арестована по подозрению в коррупции.

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