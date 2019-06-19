Граждане Кыргызстана, жители спорных территорий кишлака Ходжа Аъло на границе Таджикистана с соседним государством выступают против ремонта 45-километровой автодороги, соединяющей город Исфара с таджикским эксклавом Ворух на территории Кыргызстана.

Об этом «АП» сообщил источник в администрации мэра Исфары.

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«Ремонтные работы на других участках дороги ведутся согласно графику, но на участке, который проходит через кишлак Ходжа Аъло, для обеспечения безопасности дорожников и сохранности техники, они приостановлены, так как кыргызстанцы препятствуют им», - сказал он.

Между тем, Государственная пограничная служба Кыргызстана сообщает, что обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенском районе стабильная.

В ГПС пояснили, что 18 июня в населенном пункте Таш-Тумшук Баткенского района на неописанном участке кыргызско-таджикской госграницы таджикская сторона начала работы по укладке асфальта на отрезке автодороги общего пользования Исфара – Аксай – Ворух без согласования с кыргызской стороной, передает АКИпресс.

«Граждане Таджикистана незаконно перекрыли автодорогу общего пользования с 20.00 до 21.20.

Требования пограничного наряда о прекращении проводимых работ и открытию автодороги граждане Таджикистана проигнорировали, спровоцировав небольшой конфликт», - говорится в сообщении ГПС.

Дорога Ворух-Исфара
Фото rfe/rl.org

После проведения встречи пограничных представителей сторон дорожные работы были приостановлены. Органы местной власти провели разъяснительную работу с населением приграничья.

Встреча пограничных представителей, органов местного самоуправления и правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана продолжится 19 июня, сообщает ГПС Кыргызстана.

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Напомним, по итогам очередного заседания межправительственной Комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном в начале апреля Душанбе и Бишкек договорились не допускать провокации на спорных участках границ двух государств.

Заседание состоялось после конфликта на границе в середине марта: 13-14 марта в ходе конфликта на границе погибли двое граждан Таджикистана, еще несколько человек были ранены с двух сторон.

Тогда же было решено, что между Ворухом и Ходжа Аъло будет построена автомобильная, асфальтированная дорога в объезд кыргызского села Ак-Сай.

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