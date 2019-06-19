В Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским почувствовала себя плохо.
Во время исполнения государственных гимнов немецкий лидер начала сильно дрожать. Неподвижно стоящий рядом с германским политиком Зеленский не предпринял никаких действий.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Меркель была рядом с ним в безопасности. Именно поэтому украинский лидер не предпринял никаких попыток помочь немецкому канцлеру, передает Bild. Поступок Зеленского вызвал осуждение в Сети, хоть и соответствовал протокольному поведению.
Приступ сильного тремора, по словам самой Меркель, был связан с обезвоживанием организма из-за жаркой погоды. В Берлине во вторник столбик термометра достиг отметки в 30 градусов. Канцлер ФРГ почувствовала себя лучше, когда выпила несколько стаканов воды.
Напомним, что украинский лидер прибыл в Германию с однодневным визитом на первую официальную встречу с канцлером.
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