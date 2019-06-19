По итогам второго промежуточного тура акции «Бурди чашни» определены очередные обладатели 2500 сомони. На этот раз ими стали Орзу Тошев из г.Истаравшан Согдийской области и Фаёзчон Исупов из района Фирдавси г.Душанбе.

Победители награждены сертификатами на право получения денежного приза. Сертификаты вручали директора филиалов Банка Эсхата со словами благодарности за активное участие в акции «Бурди чашни», которая является хорошей возможностью для клиента не только выиграть денежные призы, но также активно содействовать развитию безналичного платежа.

Чтобы стать участником акции, оплачивайте покупки в точках торговли и услуг картами Банка Эсхата, как это сделали победители.

К примеру, Орзу Тошев оплатил свою покупку картой в магазине «Саман» города Истаравшана, а Фаёзчон Исупов произвел безналичный расчет в АЗС «Газпромнефть Таджикистан».

Минимальная сумма оплаты должна составлять не менее 25 сомони. Количество ID номеров, которые будут присвоены участникам акции, будет равна количеству произведенных платежей. То есть, чем больше вы будете оплачивать покупки картой Банка Эсхата, тем больше у вас шансов выиграть 2500 сомони, а также главный приз акции 25 000 сомони.

Поздравляем победителей второго тура акции «Бурди чашни» и призываем других участников не терять надежды, а продолжать активно оплачивать картой. Ведь у каждого есть шанс выиграть денежные призы в следующих турах акции.

Со списком более 850 точек торговли и услуг, где для оплаты принимаются карты Банка Эсхата можно ознакомиться на сайте http://www.eskhata.com/individuals/bank_cards/atms.php

Акция «Бурди чашни» - оплачивайте картой и выигрывайте!

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