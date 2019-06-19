Трое подростков были спасены во время опасного купания на реке Сырдарья в Согдийской области.
Благодаря оперативному реагированию спасателей КЧС, которые с целью предотвращения несчастных случаев на водоёмах страны ведут патрулирование, были спасены трое подростков в возрасте 15 лет.
«При проведении планового патрулирования береговой линии реки Сырдарья, водолазно-спасательной группой Управления КЧС по Согдийской области, были спасены трое жителей города Худжанд, которые тонули в водоёме. Подростки купались в запрещенном для купания месте и начали тонуть. Они были подняты с поверхности воды и доставлены на берег, где им была оказана первая медицинская помощь. После осмотра врачей подростки отправились домой», - сообщила руководитель пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи.
По ее словам, во избежание подобных инцидентов спасатели КЧС Таджикистана проводят комплекс мероприятий по обеспечению безопасности на воде.
«Для этого специалисты ведомства проводят ежедневное патрулирование береговых линий с помощью лодок, а также силами профессиональных водолазов», - сообщила она.
Комитет обращается к гражданам соблюдать правила безопасности во время купания и отдыха возле водоёмов и рек, особое внимание уделить детям, не оставлять их без присмотра!
По данным КЧС, в прошлом году в Таджикистане из-за несоблюдения норм безопасного поведения на воде во время купания утонули 140 человек (в 2017 году - 170 человек). Из них в возрасте до 10 лет – 27, до 17 лет - 23 человека, в возрасте до 35 лет - 48 человек и выше 35 лет – 37 человек.
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