Министерство образования и науки Таджикистана подготовило Национальную стратегию развития образования страны на 2021-2030 годы, которая предусматривает введения обучения русского и английского языков с первого класса, сообщили «АП» в пресс-центре министерства.

На сегодняшний день преподавания русского языка в школах Таджикистана начинается со второго класса, английского - с третьего класса.

Стратегия также предусматривает введение в штат всех образовательных учреждений страны психолога.

В начале текущего года Управление образования города Душанбе объявило о наборе профессиональных психологов в общеобразовательные школы столицы. Им обещают зарплату в 800-900 сомони. Сейчас во многих школах в качестве психологов работают обычные учителя.

«Согласно вышеназванной стратегии к началу 2030 года в Таджикистане не останется ни одного аварийного здания школ, все школы будут обеспечены кадровыми педагогами, во всех школах будут оборудованы компьютерные и лингафонные кабинеты», - отметили в министерстве.

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