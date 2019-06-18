Главное управление Службы по надзору за здравоохранением и соцзащитой населения по Хатлонской области уничтожило почти 6,7 тонн лекарств и парфюмерии.

6 тыс. 688 кг просроченных и несоответствующих стандартам лекарств и парфюмерии было уничтожено 17 июня на городской свалке в Бохтаре, сообщил начальник управления Махммадджон Абдулкодирзода.

По его словам, из общего объема уничтоженных медикаментов более 70% было сдано в управление для уничтожения фармацевтическими компаниями и 30% было изъято из оборота в ходе проведение проверок в аптеках и медицинских учреждениях.

Источник также добавил, что фармацевтические компании, работающие в области, стали более ответственными, и сами заранее собирают просроченные медикаменты и сдают в управление.

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