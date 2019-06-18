Общий объем доходов бюджета за этот период составил свыше 7,2 млрд сомони, что на 1% больше уточненного плана.

Налоговые поступления в бюджет за четыре месяца этого года увеличились на 10,2% или на 467 млн сомони по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Объем налоговых поступлений в январе-апреле нынешнего года составил 5 млрд 35 млн сомони, а в аналогичном периоде 2018 года – 4 млрд 568 млн сомони, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

В частности, налоговикам удалось увеличить сбор подоходного налога и налога на прибыль на 218 млн сомони, НДС – на 151 млн сомони, акцизов – на 39 млн сомони.

Налоговые поступления в бюджет по итогам нынешнего года запланированы в размере 16,3 млрд. сомони. Это на 10,8% больше по сравнению с установленной в 2018 году суммой таких поступлений.

Согласно прогнозным показателям Минфина, объём налоговых поступлений в 2020-2021 году будут ежегодно увеличиваться в среднем на 10%.

В соответствующих ведомствах говорят, что налоговые поступления в бюджет увеличиваются естественным путем: появляются новые предприниматели и предприятия, создаются дополнительные рабочие места, растет экономика, и, соответственно, увеличиваются налоговые поступления.

Однако некоторые специалисты признаются, что рост происходит за счет увеличения налоговой нагрузки.

«Для достижения поставленной правительством планки наши налоговики повышают ставки налогов там, где это еще возможно, и в первую очередь, - для бизнеса», - сказали «АП» экономист на условиях анонимности.

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