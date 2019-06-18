Ровно 436 лет назад, 18 июня 1583 года в Лондоне был зарегистрирован первый случай страхования жизни человека – некий Уильям Гиббонс застраховал свою жизнь на сумму 383 фунта.
На страховом рынке Таджикистана, по данным Национального банка Таджикистана, работают 19 компаний, многие из которых предоставляют услуги по страхованию жизни. Обратиться можно к государственной страховой компании «Таджиксугурта» и или же к частным компаниям, таким как «Спитамен-Сугурта», «Сугуртаи аввалини милли», «СО Лидер Иншуранс» и другие.
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