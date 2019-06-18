В воскресенье в Душанбе прошла III Национальная встреча родителей – TAJIKMAMA FORUM-2019. В нем приняли участие успешные мамы и папы, дети, психологи, медики, эксперты, спикеры и блогеры из числа женщин-мам, которые поделились не только секретами семейной гармонии и благополучия, но и воспитания, взаимодействия и понимания того, о чём думают дети в определенном возрасте и как их слушать и слышать.
Мероприятие открыли глава офиса ООН Женщины в Таджикистане Азиза Хамидова, начальник отдела по государственной защите прав ребёнка аппарата уполномоченного по правам человека в РТ Ахад Садыков и заместитель главы ЮНИСЕФ в Таджикистане Зейнаб Аль-Азави.
«Правам ребенка в Таджикистане уделяется должное внимание, подтверждением этому является учреждение должности уполномоченного по правам ребенка. И мы по мере своей возможности стараемся вносить вклад в развитие материнства и детства, и особенно защиты прав и свобод ребёнка», - отметил Ахад Садыков.
По его словам, Таджикистан – аграрная страна и 70% населения проживает в сельской местности.
«Поэтому было бы отрадно, если бы такие мероприятия проходили и в областных районах», - сказал он.
Зейнаб Аль-Азави, в свою очередь, заметила, что одной из причин, по которой ЮНИСЕФ содействует реализации этого проекта, заключается в важности роли родителей в воспитании ребёнка.
«Я надеюсь, что присутствующие в этом зале в какой-то степени станут адвокатами детей с целью продвижения их прав и свобод во взрослом мире, содействуя тем самым полноценному развитию будущих поколений», - отметила она.
«Нам очень приятно сотрудничать с настоящими энтузиастами в деле продвижения прав женщин, с теми, кто действительно хочет сделать что-то для улучшения жизни женщин. И я думаю, что мы не случайно стали партнерами форума Tajikmama - у которого есть своя позиция, участники которого всегда готова изменяться и менять все вокруг себя», - добавила Азиза Хамидова.
Перед участниками форума выступили спикеры, которые делились историями из личного опыта.
Сотрудница ЮНИСЕФ Ситора Шокамолова рассказала о том, насколько важно общаться с ребёнком с самого раннего возраста
«С последних недель беременности, потому что именно в это время активно начинает развиваться мозг ребенка, который нуждается в контакте с мамой», - сказала она.
Лола Насриддинова, эксперт по раннему развитию ребенка, рассказала о том, почему нарушается взаимодействие с ребенком, а Парвона Ахрори затронула тему конфликта отцов и детей, рассказав историю из личного опыта.
По её словам, причиной тому служит нездоровая атмосфера, в которой растет ребенок и здесь важную роль играет мать, поскольку она является связующим звеном ребенка и отца и именно она может предотвратить подобные случаи.
Далее был презентован альманах женских новелл «Бусинки», авторами которого стали Насибахон Аминова и Нигора Гаффор.
Это книга, в которой запечатлены судьбы многих и очень интересных таджикских женщин.
«Бусинки» - это современная проза и поэзия о выборе матери, жены, сестры, дочери. Вместе с нашими единомышленниками мы размышляем о собственном мире и мире вокруг нас. А еще и возможностях, когда приходит осознание своей роли в этой огромной вселенной. Мы дарим друг другу свой опыт, надежду и поддержку», - резюмировали авторы книги.
В рамках Форума также состоялось выступление специального гостя - российского блогера Ольги Савельевой, автора бестселлеров "Два сапога", "Попутчица", "Апельсинки" и "Ну, мааам", которая также рассказала о своем личном опыте успешного материнства.
Вечером же состоялся семейный фестиваль творчества "ХАФТРАНГ". Свои таланты представили детские вокальные, музыкальные и танцевальные коллективы столицы.
Особенностью концерта стали вокальные выступления родителей и детей на одной сцене, в рамках совместного проекта ЮНИСЕФ, TajikMama и вокальной студии " Хафтранг" под управлением солистки группы "Авеста" Тахмины Рамазановой.
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