Эти высотки на проспекте Саъди Шерози – ветераны-долгострои. Над их офисом даже висел девиз: «Хар чи зуд ояд, дер напояд» («То, что достанется быстро, не продержится долго»)…

Вопрос долгостроя и заселения не сданных госкомиссии жилых домов решится до начала второго полугодия, заверил в конце января 2019 года на пресс-конференции первый зампред Душанбе Махмадсаид Зувайдзода. А до него - в октябре глава Комитета по делам архитектуры и строительству Джамшед Махмадзода обещал это сделать до конца декабря 2018 года...

Так что же по факту было сделано?

В Душанбе продолжается строительство новых объектов согласно Генплану города. За последние годы в столице снесены десятки домов, на их месте возведены и возводятся новые жилые высотки, объекты культурного и социального назначения. При этом вкладчики в новостройки и те, чьи дома попали под снос, нередко оказываются в трудной ситуации: кто-то годами живет на съёмных квартирах и никак не дождется сдачи объекта, а кому-то до сих пор не дают документы на новое жилье.

- Действительно, эти проблемы существуют, но они решаются, - заявил в январе нынешнего года на пресс конференции первый зампредседателя города Душанбе Махмадсаид Зувайдзода. - Вы знаете, что сейчас решается вопрос с «Манзили дастрас». Мы ведем переговоры с застройщиками других долгостроев, у которых финансовые проблемы, ищем пути решения. По нашим расчётам, вопрос основной части «проблемных» объектов мы решим к концу первого полугодия.

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Мошенничество, недоплата, нарушение норм градостроительства

В настоящее время, по данным администрации города Душанбе, в столице расположены более 2220 многоэтажек. Более 200 из них построены за последние 20 лет, а к 2021 году планируется сдать еще 130 административных и жилых зданий.

В октябре 2018 года на сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли депутат, лидер Демпартии Таджикистана Саидджафар Усмонзода заявил, что снос домов в столице происходит в рамках реализации Генплана Душанбе.

- Однако никто не интересуется тем, что при этом создаются проблемы для жильцов этих домов. Ведь многие из них не согласны с предлагаемыми им финансовым средствами взамен квартир. Также они обеспокоены тем, что после сноса их домов в городе только прибавится количество долгостроев, - отметил депутат в своем выступлении.

В ответ на это глава Комитета по делам архитектуры и строительству при правительстве Таджикистана Джамшед Ахмадзода, присутствовавший на парламентском заседании, заявил, что Комитет, совместно с мэрией Душанбе, намерен положить конец проблемам долгостроев в столице.

Как сообщили в Комитете, для выяснения причин, из-за которых некоторые новостройки не могут быть своевременно сданы в эксплуатацию, была образована специальная Комиссия, в состав которой вошли представители Комитета, мэрии, и других соответствующих ведомств.

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- В результате проведённой инспекции было выявлено более 10 объектов, в которых имелись нарушения требований Градостроительного кодекса. Так, не могут строительные компании своевременно завершить строительство многоэтажек на улицах Нусратулло Махсум, Бухоро, Рахими, Казокон, Джами, Мирзо Турсунзода, Саъди Шерози, Рудаки, 11 и 116 микрорайонах и других. Есть и объекты, которые не приняты госкомиссией, но в нарушении законодательства, в них заселены жильцы. Это строительные объекты компании «Мавароуннахр» по улице Сохили, 12-этажный дом в районе аэропорта, построенный компанией «Адл-Кафолат» и другие. Как показали результаты проверок, главные проблемы новостроек – мошенничество со стороны заказчиков, недоплата со стороны вкладчиков и нарушение норм градостроительства. Именно по этим причинам в городе до сих пор имеются объекты-долгострои, - сказали в Комитете архитектуры.

Старые проблемы новой Бухары

Как отмечают эксперты, еще около 10 лет назад в Душанбе наблюдался ажиотаж на рынке продажи квартир в новостройках, когда граждане сами выступали в качестве дольщиков возводимых домов. Однако многочисленные случаи мошенничества и долгостроя подорвало желание душанбинцев приобретать квартиры в новостройках.

За примерами далеко ходить не надо. «Азия-Плюс» неоднократно писала об обманутых вкладчиках строительных компаний «Мухаммад 2009», и «Мухаммад 2014». Они взялись за возведение четырех многоквартирных домов в центре столицы, и не завершили ни одной стройки.

Речь идет, в частности, о 18-этажном доме по ул. Бухоро и 9-ти этажном доме по ул. Шевченко. Дома не достроены и сейчас, спустя почти 5 лет, а люди, вложившие свои деньги в строительство, и те, чьи дома попали под снос, до сих пор не могут вернуть вложения и не получили жилья.

- Я, Каримова Саноатхон, пенсионерка, долгие годы жила на улице Свириденко, переименованного затем в Бухоро, - рассказывает жительница Душанбе. - Когда нам сообщили о том, что на месте наших домов построят многоэтажку, мы особо не сопротивлялись – надо, так надо, главное – чтобы выделили нам обещанные квартиры в этом доме. Сначала стройка шла в хорошем темпе. Но затем внезапно работа начала буксовать, строители жаловались, что им не выплачивают зарплаты, митинговали. И вот, прошло уже более четырех с половиной лет, а нас все еще «кормят» обещаниями, а дом никак не достраивают. За съем квартиры нам уже давно не выдают денег, я в полном отчаянии и сейчас готова на самый отчаянный шаг. Может потом обратят внимание на проблему жильцов этого дома.

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На Набережной пока без изменений

Вот уже 10 лет, как жильцы 130 квартир двух домов по улице Сохили отметили новоселье. Но их радость омрачилась, когда они узнали, что по документам, вроде как там и не живут.

- Мы сами достраивали этот дом, отремонтировали фасад, привели в порядок прилегающую территорию, главное - полностью оплатили стоимость квартир, но власти района заявили нам, что дом не прошел комиссию. Мы до сих пор не можем получить правоустанавливающие документы на квартиру, прописку по месту жительства и по этой причине постоянно сталкиваемся с трудностями, - жалуются жители.

Как сообщили по этому поводу в Службе госнадзора в сфере архитектуры и строительства Комитета по архитектуре и строительству, постановлением председателя Душанбе от 20 мая 2010 года ООО «Мовароуннахр» получило разрешение переделать 96-квартирный 12-этажный двухблочный дом на улице Сохили в двухблочный 12-этажный дом с 130 квартирами. В другом пункте постановления указывалось на обязательное проведение госэкспертизы проекта. Был установлен срок реализации проекта и сдачи объекта - три года.

- Специалисты Службы посещали этот объект. Было выявлено, что этот жилой дом без заключения госприемки был заселен в 2008–2009 годах, а это является грубым нарушением. Кроме этого, было установлено, что проект не прошел экспертизу, - сообщили в Службе госнадзора.

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По словам жителей дома, их проблемой сейчас занимается руководство города, которое обещает решить вопрос положительно.

Схожая ситуация и у жильцов высотки в районе аэропорта. Вот уже 5 лет они не могут получить документы на свои квартиры, живут без регистрации. Оказалось, в 2014 году после приемки госкомиссии дом был сдан в эксплуатацию как административное здание. Но, в нарушение действующих норм, здание было продано как жилое.

«Манзили дастрас» скоро справит новоселье

Пока жители вышеуказанных домов ждут добрых вестей от строительных компаний и властей, готовятся к большому новоселью участники проекта «Манзили дастрас» («Доступное жилье»).

В 2013 году столичные власти запустили эту программу с целью предоставления квартир бюджетным работникам, представителям интеллигенции и другим нуждающимся семьям по ценам ниже рыночных. Согласно программе 70% финансирования государство брало на себя, остальные 30% составил вклад покупателей.

Первые дома на проспекте Сино собирались сдать в эксплуатацию в 2015 году, однако этого не произошло. Социально значимый проект увяз в коррупционных интересах людей, которым было доверено его реализовать. Пробуксовка программы «Манзили дастрас» стала одной из причин критики в адрес бывшего мэра столицы, при котором началась её реализация, и предметом расследования Антикоррупционного агентства по заявлению вкладчиков. В апреле прошлого года мэр Душанбе Рустам Эмомали инициировал создание Совета наблюдателей ГУП «Сохтмони манзили дастрас» («Строительство доступного жилья»).

И вот, в апреле прошлого года на стройплощадке жилого комплекса «Сино-42» работа вновь возобновилась. Когда мы посетили этот объект, строители в основном занимались отделочными работами.

- Нас пригласили на этот объект осенью прошлого года, - рассказывает руководитель строительной компании «Фарзин-7» Саъдибой Зикриёев. – Помимо наших строителей, возведением 847-квартирного жилого комплекса – трех блоков из 18 этажей и семи блоков из 16 этажей, занимаются строительные компании «Нури Шамс», «Диёрсоз», «Ориён-сарво», «Саймо», «Иклими соф» и «Агротехстрой». На объекте работают около 400 строителей этих компаний. Как вы видите, почти во всех блоках работа уже выполнена на 80-90 процентов.

По словам Зикриёева, строители планируют сдать долгожданный объект ко дню Независимости – 9 сентября.

- Мы постараемся сдать этот комплекс качественно и в срок. Это будет хорошим подарком для будущих жильцов, - говорит руководитель «Фарзин-7».

Эксперты: Нужны изменения в законе

Одной из главных причин возникновения проблем с застройкой, по мнению зампредседателя города, является пробелы в законодательстве.

- Многие «пайщики» строительных объектов заключают договора напрямую с бизнесменами-застройщиками, оплачивая им наличными. Если бы оплата проводилась через банковскую систему, то и защитить права собственника было бы намного проще. Сейчас проводится работа в этом направлении, - подчеркнул он.

По словам Зувайдзода, при решении вопроса по строй объектам, власти столицы ищут и другие пути.

- Например, мы предлагаем тем застройщикам, которые не в состоянии завершить работу, передать объект другим бизнесменам или же принять их как партнеров.

В Комитете по строительству уверены, что в ближайшее время количество проблемных объектов в столице сократится до минимума.

- Первые шаги в этом направлении уже сделаны, по каждому из этих объектов есть достаточная информация, - говорит зампред Комитета Шахноз Рахматуллозода. - Эксперты предлагают различные пути решения проблем. В частности, наш Комитет предлагает внести изменения в Градостроительный кодекс. Мы считаем, что при обнаружении фактов мошенничества со стороны заказчиков и подрядчиков строй объектов, им нужно дать возможность достроить объект, обязав завершить строительство в кратчайший срок, а не сразу сажать.

Кроме того, по словам эксперта, при несвоевременной сдаче объекта необходимо наложить крупные штрафы на виновников.

- Эти предложения мы уже направили в правительство страны и соответствующие органы для рассмотрения и надеемся, что внесение поправок в закон поможет нам в решении проблем по строительству, - сообщили в Комитете. И еще. Многие страны уже прошли различные пути «большого строительства». Мы же еще осваиваем этот путь, и, конечно же, у нас еще будут трудности. И здесь опыт этих стран очень нужен всем нам – строительным компаниям, исполнительным органам, законодателям, и рядовым жителям, чтобы не наступать на грабли, на которые уже наступили первопроходцы.

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