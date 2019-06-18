Компания «МегаФон Таджикистан» продолжает развивать связь на главных туристических маршрутах Таджикистана. Оператор начал масштабную модернизацию сети на севере страны и подготовку к празднованию 5500-летия одного из древнейших историко-археологических памятников Центральной Азии – городища Саразм.

МегаФон Таджикистан стал одной из первых компаний, откликнувшихся на призыв Президента Республики Таджикистан повышать привлекательность нашей страны для туристов. Наличие качественной голосовой связи и скоростного интернета – важные составляющие любой поездки, поэтому в Год туризма и национальных ремесел оператор расширил покрытие сети в целом ряде регионов, популярных у путешественников. Кроме того, с целью продвижения туристической привлекательности Таджикистана и демонстрации надежности сети на маршрутах ГБАО оператор организовал в 2018 году «Digital Silk Road» – креативное роуд-шоу для журналистов и блогеров нескольких стран. В этом году МегаФон продолжает развитие сети в местах, где расположены ключевые туристические объекты Таджикистана. В частности, расширяется сеть в Саразме, который в 2020-м будет широко отмечать свое 5500-летие.

Появление городища Саразм, находящегося в 15 километрах от Пенджикента, ученые относят к периоду позднего энеолита и ранней бронзы (IV-II тысячелетия до н. э.). Хорошо сохранившиеся дворцовые и культовые сооружения, общественные и жилые строения, металлические и каменные изделия, украшения из драгоценных металлов и камней, найденные в Саразме, свидетельствуют о том, что древние племена и народы, проживавшие вдоль реки Зеравшан, обладали высокой культурой земледелия, животноводства и ремесленничества.

Юбилей древнего города правительство Таджикистана планирует приурочить к празднованию 29-й годовщины национальной независимости. К 5500-летию Саразма МегаФон Таджикистан проведет технические работы, в результате которых масштабное мероприятие с участием многочисленных гостей будет обеспечено связью самого высокого качества. Участниками юбилейных торжеств станут историки и археологи из России, внесшие вместе с таджикскими коллегами неоценимый вклад в изучение и признание городища Саразм как одного из самых древних памятников оседлой культуры, ученые из стран ШОС, Евросоюза, авторитетных международных организаций.

«МегаФон Таджикистан постоянно модернизирует и развивает сеть, чтобы обеспечивать абонентов самой надежной связью. Наиболее посещаемые достопримечательности Согдийской области уже обеспечены и «голосом», и скоростным мобильным интернетом. Теперь наша задача – увеличить емкость сети с учетом прогнозов туристической отрасли. Там, где ожидается прибытие большого числа гостей, наши базовые станции смогут пропускать большее количество трафика на максимальных скоростях», – комментирует директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.