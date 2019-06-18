Правительство Таджикистана одобрило трехлетний план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Республике Таджикистан до 2030 года.

Соответствующим госструктурам поручено в рамках предусмотренных средств госбюджета, привлечения инвестиций и грантов принять необходимые меры по выполнению пунктов вышеуказанного плана, отмечается в постановлении.

План содержит более 70 мероприятий, которые должны быть осуществлены в 2019-2022 годах.

В частности, планируется усовершенствовать правовую базу сферы туризма, упростить доступ к визе в страну, улучшить уровень и качество приема и провода туристов, упростить процедуру получения лицензии на туристическую деятельность, а для повышения интереса частного сектора к этому сектору - предоставлять налоговые и таможенные льготы для ведения туристической деятельности.

Кроме того, план мероприятий предполагает разработку новых туристических маршрутов, улучшение условия туристической инфраструктуры, в том числе, путем строительства новых гостиниц и зон отдыха, широкое освещение туристических возможностей и увеличение интереса иностранных туристов к стране, проведение различных отраслевых исследований для выявления и устранения недостатков.

Также намечено проведение мероприятий по выявлению туристического бренда Таджикистана и предоставление его на мировом уровне, организация курсов подготовки гидов и сотрудников музеев и прочее.

Отметим, что 2019-2021 годы в Таджикистане объявлены «Годами развития села, туризма и народных ремесел».

Туризм в республике рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений, на которое возлагаются большие надежды.

В 2018 году, согласно данным Комитета, в республику въехало 1 млн 155 тысяч иностранных граждан, что в 2,6 раза больше по сравнению с 2017 годом.

Пошлина в один доллар

Только за первые три месяца этого года в страну въехало свыше 215 тысяч иностранных граждан.

Ранее глава Комитета по развитию туризма Нуъмон Абдугаффорзода, выступая на сессии нижней палаты парламента республики, заявил, что туристический сезон в республике начинается в мае, и численность иностранных туристов постепенно будет увеличиваться.

Относительно влияния вводимой в Таджикистане туристической пошлины на численность прибывающих в республику туристов глава Комитета отметил, что размер платежа небольшой - всего 1 доллар.

«Мы совместно с министерством финансов провели анализ и пришли к выводу, что пошлина не должна стать нагрузкой для туристов, так как не превышает одного доллара США», - сказал он.

Абдугаффорзода добавил, что собираемые за счет пошлины средства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры страны.

В конце апреля этого года нижняя палата парламента страны приняла поправки в закон «Об иных обязательных платежах в бюджет», подразумевающие введение туристической пошлины.

Такой пошлиной, после одобрения поправок верхней палатой парламента и президентом страны, отныне будут облагаться иностранные туристы. Также пошлиной будут облагаться граждане Таджикистана, посещающие другие государства в целях туризма посредством туристических компаний, а также граждане Таджикистана, совершающие хадж.

Иностранные туристы и граждане республики, выезжающие через туристические компании, должны будут платить за каждые сутки по 1 доллару. А граждане Таджикистана, совершающие хадж, будут дополнительно платить 50 долларов в качестве госпошлины.

От оплаты пошлины освобождены ветераны ВОВ, участники ликвидации последствий Чернобыльской АЭС, инвалиды первой и второй групп, дети до 16 лет, а также дипломаты.

В настоящее время на туристическом рынке Таджикистана работают свыше 145 туристических компаний.

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