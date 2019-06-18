Внешнеторговый оборот республики за первые пять месяцев этого года составил более $1,7 млрд, что на 1,7% больше, чем в январе-мае 2018 года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.
Экспорт продукции за пять месяцев этого года произведен на сумму $410 млн, что на $18,2 млн меньше по сравнению с этим же периодом прошлого года.
Импорт товаров составил более $1,3 млрд, что на $47,4 млн больше января-мая прошлого года.
Почти 44% в структуре экспорта приходится на минеральные продукты (сырьевые товары), более 20,6% - на недрагоценные металы и изделия из них (в основном алюминий), 19,2% - на текстильные материалы.
Около четверти в общем объеме импорта составили транспортные средства, машины и оборудования, 19% - минеральные продукты, 10,4% - продукты химической промышленности.
Таджикистан за пять месяцев этого года имел торговые отношения со 100 странами мира.
Главными торговыми партнерами республики за этот период являлись Россия ($415 млн), Казахстан ($348 млн), Китай ($244 млн), Узбекистан ($133 млн).
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Сборная Таджикистана по футболу вошла в третью корзину при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022
Роскомнадзор подготовил правила изоляции Рунета в случае угрозы
ДТП на трассе Душанбе-Худжанд: машина перевернулась, погибла мать водителя
Глава Верховного суда Таджикистана отбыл в Сочи на встречу с коллегами по ШОС
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде
Президент Таджикистана и вице-президент АБР обсудили реализацию 16 инвестпроектов
Получи товары в рассрочку от Спитамен Банка: новый продукт Spitamen Market вам в помощь
Определились все участники 1/8 финала Кубка Таджикистана по футболу
Президент Ирана: Тегеран готов развивать отношения с Душанбе во всех сферах
Путин поблагодарил Рахмона за тёплый прием и гостеприимство
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста