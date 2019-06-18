Водитель BMW 39-летний житель района Деваштич (бывший Ганчи) Умедджон Мавлонов 17 июня на трассе Душанбе-Худжанд, на территории города Истаравшан не справился с управлением авто: машина перевернулась.
От полученных травм на месте происшествия погибла находившаяся в салоне мать водителя - 79-летняя Шаходат Ходжаева, сообщает пресс-служба МВД РТ.
Сам водитель получил незначительные ушибы.
По данному факту проводится расследование, отмечается в сообщении.
Ранее, утром, 16 июня, произошла трагедия в Гиссаре: авто из свадебного кортежа упало в пропасть, погибли мать и тётя невесты.
Буриев Ахлиддин Хусейнович, 1970 года рождения, житель кишлака Турушбоги города Гиссар, при движении на территории села Нижний Турушбог, не справился с управлением автомобиля: автомашина "Тико" опрокинулась в 300-метровую пропасть.
"В результате пассажиры: Буриева Соатой Хусейновна, 1973 года рождения, Буриева Фарогат Хусейновна, 1986 года рождения, жительницы села Турушбог получив травмы несовместимые с жизнью, скончались в больнице. Сам водитель автомашины Буриев А. И несовершеннолетняя Юсупова Нозия, 2018 года рождения, с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу", - сообщило МВД.
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