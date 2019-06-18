Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, описывающего правила изоляции российского сегмента интернета при возникновении угроз — в этом случае действует режим централизованного управления, пишет Медуза.

В проекте ведомственного приказа, который описывает правила изоляции Рунета, указано, что в случае возникновения угроз включается режим централизованного управления. Трафик за пределы Российской Федерации будет запрещено направлять, за несколькими исключениями: не будут поддаваться запрету пользователи Интернета из Калининградской области, а также посольства, консульства и представительства России за рубежом.

1 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон об изоляциироссийского сегмента интернета в случае появления угроз.

Документ вступит в силу 1 ноября 2019 года. К 2021 году должна заработать национальная система доменных имен, необходимая для выполнения закона.

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