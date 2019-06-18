На "Вечере дружбы", загородная резиденция Эмомали Рахмона "Пугус", 14 июня 2019 года,

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 17 июня провёл телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе беседы главы двух государств обменялись мнениями по итогам 5-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоялся 15 июня текущего года в городе Душанбе, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

«Владимир Путин, выразив признательность таджикской стороне за тёплый прием и гостеприимство, оказанное российской делегации в столице Таджикистана, отметил высокий уровень организации Саммита», - подчеркивает президентская пресс-служба.

Президенты также обсудили отдельные актуальные аспекты таджикско-российских отношений стратегического партнёрства, вопросы международной и региональной повестки дня.

Напомним, в саммите СВМДА в Душанбе прилетали главы России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Бангладеш, Турции и Шри-Ланки, а также глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла.

Кроме того, в Душанбе приезжали высокопоставленные делегации Бахрейна, Вьетнама, Египта, Израиля, Индии, Иордании, Ирака, Катара, Камбоджа, Южной Корея, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Палестины, Таиланда, Беларуси, Индонезии, США, Филиппин, Малайзии, Украины, Японии, ООН, ОБСЕ, ШОС и исполкома СНГ.

Вечером 14 июня в загородной резиденции главы Таджикистана в Варзобском районе для участников саммита был устроен банкет под названием "Вечер дружбы".

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