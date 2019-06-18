Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Тегеране  Низомиддин Зохиди 17 июня  вручил верительные грамоты президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани.

18:25 15 июня

Эмомали Рахмон главе Ирана: «Добро пожаловать в ваш второй дом»

В рамках церемонии состоялась беседа между Рухани и Зохиди, в ходе которой стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес,  сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

Президент Ирана, ссылаясь на результаты своей последней встречи с  Эмомали Рахмоном в Душанбе 15 июня 2019 года, выразил готовность своей страны к развитию отношений с Таджикистаном во всех сферах, включая экономику, торговлю, культуру, а также взаимодействие в рамках региональных и международных организаций, которые отвечают интересам двух стран и региона.

В завершении Хасан Рухани дал высокую оценку проведению правительством Таджикистана Пятого саммита СВМДА в Душанбе,  пожелав успехов новому послу Таджикистана в осуществлении его миссии в Иране.

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