В честь своего 25-летия Банк Эсхата повысил процентные ставки по депозитам! Планируете выгодное капиталовложение? Откройте депозитный счет!

Хотите построить дом или накопить деньги на учебу детей или будущую свадьбу? Кто – то из Ваших близких находится на заработках за рубежом и регулярно высылает деньги для накопления и осуществления мечты?

Хранение и увеличение денежных средств дома является не эффективным в наши дни, так как велик соблазн потратить их на какие-нибудь покупки или ежедневные расходы. Также и хранение денег дома в наши дни является небезопасным.

Наилучший способ их сбережения и увеличения – это вложение их в депозитные продукты Банка Эсхата. На Ваш выбор 6 депозитных продуктов до 15% годовых в валюте сомони!

Хотите вложить средства, но также хотите ежемесячно получать доходы в качестве процентов по вкладам? Тогда Вам подойдет депозитный продукт «Даромади устувор» с процентной ставкой до 13% годовых. Пополнять вклад можно до половины срока.

Хотите вложить средства и за счет капитализации процентов получить в конце срока большой доход? Вкладывайте их в депозитные продукты «Хариди фоиданок +» до 15% годовых.

Копите на учебу ребенка? Вложите их в депозитный продукт «Бачагона» под 13% годовых. А если Вы хотите просто сберечь свои средства и снимать, и пополнять при желании, а также увеличивать до 3% годовых, то можете выбрать депозитный продукт «Озод».

Когда речь идет о вложении и увеличении денежных средств, то нужно обращать внимание не только на проценты банка, но и на надежность и стабильность. Банк Эсхата неоднократно удостаивался высоких оценок международных рейтинговых агентств, таких как Moody’s Investors Services, Planet Rating и Micro Finanza rating за стабильную финансовую деятельность, устойчивый рост и высокие показатели результатов деятельности.

Вложив часть своего денежного перевода или просто заработанных вами денег в депозитные продукты Банка Эсхата, Вы гарантированно сохраните и преумножите свои деньги.

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