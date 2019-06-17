Итальянскую актрису Орнеллу Мути обязали выплатить компенсацию за отмену выступлений ради поездки на благотворительный гала-концерт с Владимиром Путиным. Если неустойка не будет оплачена, Мути грозит тюремный срок, как сообщает русская служба BBC News.

В декабре 2010 года Мути должна была выступить на сцене театра Верди в городе Порденоне на северо-востоке Италии. Вместо этого она взяла больничный на три дня и улетела в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в благотворительном ужине с российским президентом.

Основанием для дела о мошенничестве послужила медицинская справка, которую Мути предоставила театру. В справке, которую суд признал подложной, говорилось, что у нее сильно воспалены трахеи, высокая температура, кашель и огрубение голоса. Актрисе рекомендовали пять дней отдыха, и она направилась на благотворительный концерт в Петербурге.

Когда в прессе появились фотографии Мути за одним столом с Путиным, театр решил действовать. Итальянский суд признал актрису виновной в мошенничестве и приговорил ее к шести месяцам тюрьмы условно, оштрафовал на 500 евро и обязал актрису выплатить театру неустойку в размере 30 тыс. евро.



На первом судебном процессе в 2015 году актриса утверждала, что не имеет возможности возместить театру нанесенный ущерб. Она подала апелляцию. Однако 13 июня текущего года Верховный кассационный суд подтвердил ранее вынесенный приговор. Суд предупредил актрису, что, если Мути не выплатит назначенную сумму, она отправится в тюрьму. По сообщениям итальянских СМИ, у нее есть 30 дней, чтобы рассчитаться с театром.