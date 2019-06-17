Ровно десять лет назад, 17 июня 2009 года, покончил жизнь самоубийством генерал-лейтенант Махмадназар Салихов, бывший министр внутренних дел. Это случилось в тот момент, когда Салихова пришли арестовывать. Почему и как это произошло?

29 января 2009 года во время очередного заседания кабинета министров президент Эмомали Рахмон неожиданно поднял Махмадназара Салихова и попросил его по собственному желанию написать заявление об отставке.

«Тогда Салихов растерялся и заявил, что он с работой справляется и не собирается подавать в отставку, но его попросили покинуть зал заседания правительства, а через какое время принесли президенту его заявления о добровольной отставке», - рассказывает источник очевидец - «АП».

Фото Asia-Plus

Причины, почему Салихов впал в немилость у высшего руководства страны, тогда назывались разные: кто-то говорил, что он собрал досье на глав силовых ведомств и даже угрожал им раскрыть при необходимости некоторые эпизоды. Кто-то считал, что он слишком «зарвался» и даже превышал свои полномочия. Третьи утверждали, что причиной снятия его с должности, а затем выдачи санкции на арест стали политические амбиции генерала. Говорили, что он, якобы, посылал сигналы в Москву о том, что действующему президенту страны есть альтернатива – он сам.

Трудно судить сегодня так ли это было на самом деле, но факт остается фактом - вечером 17 июня 2009 года к нему в дом пришла группа оперативников с санкцией на арест.

Генерал предпочел пулю в висок. По официальной версии.

В чем обвиняли Салихова?

Предлагаем вашему вниманию материал "АП", опубликованный в июне 2009 года.

По версии Генерального прокурора республики Бободжона Бобохонова, которую он изложил на специально созванной пресс-конференции, Салихов проходил в качестве подозреваемого по пяти уголовным эпизодам: превышение служебных полномочий, вмешательство в следствие, укрывательство подозреваемых, покупка двух иномарок за счет бюджетных средств.

Более подробно об этом "АП" рассказал начальник управления по особо важным делам Генпрокуратуры Баходур Хамидов:

Под "вмешательством в следствие" подразумевается конкретный эпизод, когда в прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью МВД РТ. Мы неоднократно вызывали их на допрос, но Махмадназар Салихов не разрешил им давать показания. Другим сотрудникам МВД, которые тоже были вовлечены в это дело, он также, под угрозой увольнения, запретил давать какие-либо показания.

Относительно "укрывательства подозреваемых". В 1992 году некий человек, обвиняемый в убийстве, был объявлен в розыск. В 2005 году он был арестован. Но во время следствия выяснилось, что все те годы он успешно скрывался, потому что у него были новые документы, удостоверяющие личность. Эти документы незаконно ему сделали сотрудники внутренних дел. Сам Салихов выявил тех своих подчиненных, что совершили преступление, но по его указанию в прокуратуру это дело так и не передали. Таким образом, он хотел скрыть факт преступления в своем ведомстве, но сам же нарушил закон.

Также он неоднократно задерживал розыскные мероприятия.

По поводу иномарок.

Установлено, что МВД страны приобрело за 100 тысяч долларов две иномарки. Машины не были взяты на баланс МВД, Салихов оформил их на частных лиц, - отметил Хамидов.

Но главное, в чем прокуратура считала виновным экс-министра, - это в гибели командира ОМОНа МВД Олега Захарченко.

- Эпизод "Превышение служебных полномочий" связан именно с этим делом, - говорит Баходур Хамидов.

Как он умер?

В тот день генерала пришли арестовывать сотрудники милиции и прокуратуры.

- Мы имели достаточно улик, на основе которых в отношении него было возбуждено уголовное дело и дана санкция на арест, - заявил старший следователь Управления по особо важным делам Генпрокуратуры Хаиткул Юлдашев.

К тому же, "на протяжении нескольких последних месяцев бывший министр внутренних дел неоднократно вызывался в Генеральную прокуратуру для дачи показаний по уголовному делу, связанному с убийством Олега Захарченко. Однако он игнорировал официальные вызовы и без уважительных причин не являлся", - говорится в официальном заявлении Генпрокуратуры. После чего было принято решение арестовать бывшего главу МВД.

Комментируя обстоятельства ареста, прокурор Бобохонов сказал, что "мы не хотели позорить бывшего министра внутренних дел, поэтому не стали арестовывать его на улице".

Когда оперативники пришли за Салиховым, тот ужинал с двумя своими знакомыми, пил спиртное, утверждал прокурор Бобохонов.

Это были: Файз Еров, бывший председатель суда района И. Сомони, а до отстранения Салихова - начальник штаба МВД, и Махмадали Шафоатов - помощник экс-министра. До МВД он несколько лет работал в структуре КГБ. А также племянник Салихова - Рахматулло Асадуллоев, бывший председатель Комитета по делам молодежи.

Узнав о цели визита оперативников, генерал попросил разрешения переодеться, ушел в другую комнату и выстрелил в себя из пистолета Макарова, который, как позднее заявил Генпрокурор, находился у него незаконно.

Асадуллоев, которого также пригласили на прокурорскую пресс-конференцию, утверждает, что в тот вечер он находился в доме дяди и был единственным, кто видел, как Салихов выстрелил в себя:

- Я был с ним в комнате, но всё произошло так быстро…

Бывший министр умер не сразу. Когда его привезли в РКБ им. Дьякова (Кара-Боло) у него еще прощупывался пульс. После того, как была официально зафиксирована смерть, тело Салихова перевезли в Медгородок. Здесь ночью была проведена экспертиза, которая фиксировалась на видео. Она показала: выстрел был произведен в правый висок. Выходное отверстие на затылке одно.

Подозрения

Сразу после случившейся трагедии, в интервью радио "Озоди" прозвучала запись, в которой 12-летний сын экс-министра, как представил его журналист, сообщил о том, что его "отца убили". О том же сказала журналисту и жена Салихова.

- У меня была назначена встреча с Махмадназаром Салиховым, - рассказывал тогда ныне покойный таджикский журналист Джумабой Толибов. - Но вдруг мне позвонили и сказали, что он умер. Я быстро поехал туда, было около девяти вечера. У ворот стояли люди, один спросил, кто я. Я показал удостоверение. Меня и еще двоих журналистов, которые были со мной, не хотели пускать, но тут выбежала дочка Салихова и стала кричать, чтобы они пропустили нас. Во дворе никого не было из сотрудников милиции или прокуратуры, только женщины плакали.

И тогда нам жена Салихова и его сын Худойназар сказали, что "его убили". По их словам в дом ворвались примерно 20-30 человек в черных масках и начали что-то искать внутри.

По словам Толибова, мальчик и жена экс-министра, как они сообщили ему, не видели убийства своими глазами: их не пустили в комнату к нему. Но они слышали выстрел. А перед этим слышали, как Салихов просил дать переодеться.

Племянник же Салихова отметил во время пресс-конференции, что он постоянно был с мальчиком "и в момент задержания, и во время похорон, и ни один журналист с ребенком не общался".

Дело Олега Захарченко

Командир ОМОНа был убит в феврале 2008 года во время выезда в Гарм. Там, по версии МВД, которым тогда руководил Салихов, Захарченко должен был участвовать в одном из совещаний на местном уровне. Сразу же после инцидента министр внутренних дел сообщил о причастности к убийству Олега Захарченко Мирзохуджи Ахмадова. Несмотря на заявление Салихова, Ахмадов задержан не был.

В свою очередь, Генпрокуратура утверждает, что на самом деле Салихов дал ОМОНу распоряжение арестовать Ахмадова. Это распоряжение было незаконным, заявил на пресс-конференции Генпрокурор Бободжон Бобохонов: "Никакого основания у него на это не было".

Говоря о дальнейших перспективах расследования дела Захарченко, Бобохонов сказал, что теперь "основной виновник (Салихов, - прим. ред.) умер".

- А как же непосредственный убийца? Расследование будет продолжаться?

Салихов на похоронах Захарченко Фото

- Когда с четырех сторон автоматы, докажи чьи пули…. Но расследование будет продолжено, - сказал тогда Бобохонов.

Силовые структуры с самого начала называли главных подозреваемых, но виновные в гибели полковника до сих пор не найдены. Расследование уголовного дела по факту гибели Захарченко приостановлено.

ДОСЬЕ «АП»:

Махмадназар Салихов родился 20 июня 1957 года в городе Курган-Тюбе. В 1979 году окончил юрфак Таджикского государственного университета. В 1976-1978 гг. - секретарь суда, судисполнитель народного суда Центрального района г.Душанбе. Позже - следователь, помощник прокурора Центрального района, прокурор управления республиканской прокуратуры, зам. прокурора Кулябской области, прокурор города Канибадама.

В 1992-2003 гг. - генеральный прокурор, замминистра внутренних дел РТ, руководитель Исполнительного аппарата президента, председатель Конституционного суда, председатель Совета юстиции РТ.

В 2003-2006 гг. - руководитель Исполнительного аппарата президента.

Указом президента 1 декабря 2006 года назначен министром внутренних дел. 29 января 2009 года указом президента снят с этого поста.

Награжден орденом Исмоила Сомони первой степени, юбилейной медалью "10 лет XVI сессии Верховного Совета РТ двенадцатого созыва".

Генерал-лейтенант милиции, заслуженный юрист Таджикистана.

Похоронен 18 июня у себя на малой родине - в городе Сарбанд Хатлонской области.

У Салихова осталось 7 детей.

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