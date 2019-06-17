Представители G20 на встрече 15 июня договорились создать международную структуру для борьбы с пластиковыми отходами в мировом океане, сообщает Reuters.
Встреча министров по охране окружающей среды стран «большой двадцатки» прошла в Каруидзаве (Япония), в преддверии саммита, который состоится в конце июня в Осаке.
Главной целью новой организации будет сокращение выброса пластиковых отходов в океаны. Планируется международная кооперация и применение новейших методов экологических исследований.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что Япония намерена возглавить мировую борьбу с пластиковыми отходами, используя вещества, способствующие биоразложению, и другие инновационные технологии.
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