Компания Mail.ru Group в понедельник запустила в тестовом режиме собственный голосовой помощник «Маруся». Стоимость разработки программы и сопутствующие расходы на ее создание составили порядка $2 млн, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Отмечается, что «Маруся» наряду с другими ныне существующими голосовыми помощниками будет проходить самообучение при помощи нейросетей.

Вице-президент компании Анна Артамонова пояснила, что обучение нейросетей проводится для определения намерений пользователя и понимания вопросов, задаваемых им. «Алгоритмы поиска помогают нам извлекать важные факты из сказанного и формировать осмысленные ответы. Также глубокие сети обучаются распознаванию речи пользователя на миллионах примеров, что позволяет одинаково хорошо понимать различные особенности речи, варианты произношения и специфическую дикцию», — пояснила представитель Mail.ru Group.

В компании рассчитывают, что со временем «Марусю» интегрируют в другие продукты Mail.ru Group и сторонние сервисы. Планируется, что с помощью голосового помощника также можно будет послушать «Новости Mail.ru», заказать еду из Delivery Club или вызвать такси. При этом, в Mail.ru Group не планируют ограничиться лишь продуктами компании и планируют также рассмотреть варианты интеграции с сервисами других компаний, добавили в пресс-службе.

На сегодняшний день «Марусю» можно скачать в AppStore и Google Play. Для того, чтобы получить доступ к голосовому помощнику, необходимо на официальном сайте приложения оставить заявку или попросить доступ (инвайт) у тех, кто уже тестирует программу. Помимо прочего, Mail.ru Group предоставила доступ к приложению для внешних разработчиков, которые на сайте могут получить доступ к платформе разработки программы через специальную форму и привнести в нее свои улучшения.

О планах Mail.ru Group создать собственного голосового помощника стало известно осенью прошлого года. Тогда же сообщалось, что компания планирует разработать устройство-колонку.

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