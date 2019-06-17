В социальных сетях появилось заявление в защиту старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, осужденной по обвинениям в экономических преступлениях. Оно адресовано Генеральной прокуратуре страны и составлено от имени Иман Каримовой – дочери Гульнары.

Заявление, в частности, было размещено в аккаунте gulnarakarimovainfoupdates в Instagram (по данным на 16 июня, он был недоступен). В его описании утверждается, что он содержит «подтвержденную информацию» о дочери первого президента, передает ИА "Фергана".

В обращении утверждается, что Гульнаре Каримовой, находящейся в колонии, отказывают в лечении (отмечается, в частности, повышенное давление и перенесенный гипертонический криз). Кроме того, руководство учреждения, говорится далее, оказывает на дочь бывшего президента страны «физическое и психологическое давление» и пытается приписать ей нарушения режима.

Фото Instagram

Автор заявления (судя по тексту, формальный представитель Иман Каримовой) предупреждает, что если ситуация не исправится, она обратится в международный суд и правозащитные организации.

Заявление, составленное на русском языке, содержит достаточное количество грамматических ошибок (является ли оно переводом, не уточняется). Оно сопровождается текстом на английском, который критикует прокуратуру Узбекистана.

Параллельно с этим стало известно, что в Узбекистан вновь собирается швейцарский адвокат Гульнары Каримовой – Грегуар Манжа. В своем аккаунте в твиттере он написал, что намерен посетить республику на следующей неделе, чтобы добиться прекращения содержания под стражей своей клиентки (которое считает произвольным) и обеспечить нормальный доступ к медицинской помощи (до этого он писал, что в колонии ей отказывают в лечении, а также подвергают психологическому давлению). Сложившуюся ситуацию он назвал «позором».

Генпрокуратура настаивает на том, что Гульнара Каримова отбывает наказание в установленном законом порядке. На брифинге несколько дней назад руководительница пресс-службы ведомства Сурайе Рахманова заявила, что ей обеспечен беспрепятственный доступ к медицинской помощи, а ее состояние удовлетворительное. Она также добавила, что «осуществляются все системные конструктивные меры по возврату активов в рамках дела Гульнары Каримовой».

Старшая дочь первого президента Узбекистана стала фигуранткой уголовных дел как за рубежом, где ее заподозрили в вымогательстве и отмывании денег, так и в Узбекистане. Ее приговорили к пяти годам ограничения свободы по обвинениям в хищении и уклонении от уплаты налогов. В начале 2019 года ее перевели в колонию за «злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания», при этом ее защита отмечала, что точный срок наказания, оставшийся ей, неизвестен.

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